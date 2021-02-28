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Yerel Kısıtlamada kumar baskını!
Yerel

Kısıtlamada kumar baskını!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 kişiye para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:56:00 -
Kısıtlamada kumar baskını!

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kartepe ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskında 19 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından 19 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Adres sahibi ise gözaltına alınarak hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.

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