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Aktüel Kısıtlamada hırsız-polis kovalamacası kamerada!
Aktüel

Kısıtlamada hırsız-polis kovalamacası kamerada!

Bursa’da kısıtlamaya rağmen çalıntı olduğu ihbar edilen minibüsle elektrik trafosundan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:54:00 -
Kısıtlamada hırsız-polis kovalamacası kamerada!
Bursa’da kısıtlamaya rağmen çalıntı olduğu ihbar edilen minibüsle elektrik trafosundan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanan 5 şüpheli, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı...

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan şüphelileri fark etti. Polisi gören araç şoförü S.A., arkadaşları C.K., D.A., B.K., ve B.A., olay yerine geldikleri minibüse binerek polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından minibüs, Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Yasemin Park yakınlarında durduruldu. Araçta bulunan 5 şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Minibüsün çalıntı kaydığının olduğunu belirtilirken, araçta yapılan aramalarda demir makası, pense, bıçak ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Ters kelepçe yapılarak ekip aracına götürülen şüphelilerden biri, kendini görüntüleyen basın mensuplarını ise tehdit etti. Şüphelinin ,''Suçsuz çıkarsam da beni çekecekmişiniz, o zaman ne olacak, çıkacakmısınız karşıma'' sözleri dikkat çekti.

Öte yandan 5 şüpheliye, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve ‘Maske takmamak' sebebiyle 20 bin 430 lira para cezası uygulandı.
Zanlılar sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler

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