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Aktüel

Kısıtlama sonrası çocuklar parklara, gençler çarşıya koştu

Bilecik’te 40 günlük kısıtlama sonrası çocuklar parklara koşarken, geçler ise çarşıda gezmenin tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:03:45 -
Kısıtlama sonrası çocuklar parklara, gençler çarşıya koştu

Bilecik’te 40 günlük kısıtlama sonrası çocuklar parklara koşarken, geçler ise çarşıda gezmenin tadını çıkardı.


Türkiye’de ilk korona virüs (Covit-19) vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbirler kapsamında 40 gün önce 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bilecik Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre sokağa çıkacak çocuklar için dün il genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra bugün çocuklar parklara koşarak doyasıya eğlendi. Çocukların evlerin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynarken, yaşı daha büyük olanlar ise çarşıya koştu.



"Çocuklar sıcağa aldırmıyor, gönüllerince eğleniyorlar"


Çocuğunu parka getiren Bilal Kaya, çocukların mutluluklarının yüzlerine yansıdığını söyleyerek, "Uzun bir aradan sonra bu korana virüs belasından diyelim. Çocuklar uzun süre sonra dışarı çıktılar. Evet hava biraz sıcak ama onlar bu sıcağa aldırmıyorlar. Gönüllerince eğleniyorlar. Biz de zaten arabayla geldik buraya, arabayla gelirken parkı görünce kahkahalar attı. Yani artık bir an önce dışarı çıkmak parka gelmek istiyordu. Biz de geldik biraz kalabalık yani endişelenmedik değil ama çocuklar için de mecburen gelmekte gerekiyor. Bakalım bu fırsatı değerlendiriyoruz. Sıcak havanın altında birkaç saatte olsa biraz çocukların enerjisini atması iyi oldu" dedi.


Sokaklarda gezen geçler ise uzun bir aradan sonra sokağa çıkmaların kendilerine iyi geldiğini söyledi.

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