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Yerel Kısıtlama sırasında dışarıda yakalanan vatandaşlar polisi ikna edemedi
Yerel

Kısıtlama sırasında dışarıda yakalanan vatandaşlar polisi ikna edemedi

Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara para cezası kesildi. Söz konusu şahıslar iş yerlerinden çıktıklarını ve izin kağıdı çıkarmaları gerektiğini bilmediklerini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:15:00 -
Kısıtlama sırasında dışarıda yakalanan vatandaşlar polisi ikna edemedi

Düzce’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştirdi. Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama esnasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinden çıkan 4 şahıs, iş yerinden çıktıklarını ve eve gittiklerini söyledi. İzin kağıdı görmek isteyen polis memurlarına, “İzin kağıdı çıkartıldığını bilmiyorduk. Hepimiz farklı iş yerlerinde çalışıyoruz” diyen şahısların sorgularında kısıtlamada muaf işletmede çalışmadıkları tespit edildi.

Şahısların kısıtlamada sokakta gezdikleri tespit edilerek 3 bin 150’şer liradan 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Çekim yapan gazetecilere de tepki gösteren şahıslar, “Arabamızı etiket etmeyin, çekmeyin” dedi. Emniyet ekipleri ise gazetecilere zorluk çıkarmaya çalışan kişileri sakinleştirdi.

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