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Yerel Kısıtlama saatinde polisten kaçtı... Ceza yağdı!
Yerel

Kısıtlama saatinde polisten kaçtı... Ceza yağdı!

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde polisten kaçan şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye ceza yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 07:29:00 -
Kısıtlama saatinde polisten kaçtı... Ceza yağdı!

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kurtuluş kavşağında polis noktasını görünce 06 CCB 817 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlayan Kemal P., yaklaşık 5 kilometre sonra Altındağ ilçesi Gültepe TOKİ bloklarında yakalandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye, “dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve maskesiz sokağa çıkmak” suçlarından yaklaşık 10 bin TL'nin üzerinde ceza yazıldı.

Ayrıca polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam tüp bulundu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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