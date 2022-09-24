Kişisel verilerinizi korumak için Google'dan dev adım geldi! Unutulma hakkı...

Dünyada gelişen teknolojiyle birlikte dev teknoloji şirketlerin kullanıcılarının kişisel verilerini korumak adına devreye aldıkları projeler her geçen daha da kapsamlı oluyor. alınan son bilgilere göre Google, kişilerin kendi kişisel verilerini internet arama sonuçlarından kaldırmalarını kolaylaştıracak yeni bir araç üzerinde çalışmalara başladı.

Google, 2022 Mayıs ayında ‘sizinle ilgili ‘sonuçlar’ adlı bir özelliğini kullanıcılarına sunmuştu. Bunun kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin arama sonuçlarında bulunup bulunmayacağını kolay bir şekilde kontrolünü sağlamanıza yardımcı olacağı aktarılmıştı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ORTADAN KALDIRABİLECEKSİNİZ

Yeni çıkan araç yardımıyla kişisel telefon numaranız, ev adresiniz, kimlik numaranız ya da e-posta adresinizle alakalı bir sonuç gördüğünüzde sağ üstteki üç noktalı menüye tıklayarak ekranın alt kısmında yeni bir sonucu kaldır seçeneği olacak.

Bunun ardından Google uygulamasındaki Hakkınızda sonuçlar adlı yeni bir menü ile sağ üstteki kullanıcı profilinize dokunarak isteği izleme imkanınız bulunuyor. Son adıma da ‘Tüm istekler’, ‘Devam ediyor’, ‘Onaylandı’ filtreleri ile talebinizi düzenli bir biçimde kontrol edebilirsiniz.