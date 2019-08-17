0553 313 94 23

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882 başvuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir:- "Bugüne kadar 691'i şikayet, 83'ü ihbar, 108'i veri ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 başvuru intikal etmiş, 439 başvuru ise sonuçlandırılmıştır"- "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yerinde inceleme faaliyetlerine başlamıştır. Yerinde inceleme faaliyeti ile Kurumumuz daha aktif bir şekilde denetim yapma imkanına kavuşmaktadır"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:40
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882 başvuru

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, kuruma 882 başvuru yapıldığını söyledi.

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurulan kurumun, 12 Ocak 2017'de göreve başladığını anımsattı.

Kişisel verinin, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan bilgiler olduğuna işaret eden Bilir, ad ve soyadın, kimlik numarasının, elektronik posta adresinin, araç plakasının, iletişim bilgilerinin kişisel veri kapsamında bulunduğunu kaydetti.

Bilir, kişisel verilerin mahremiyetini korumanın gereklilik haline geldiğini, kişinin mahremiyet hakkının korunmasının, kişisel verilerin korunması anlayışının tesis edilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Kişisel verilerin korunmasının, kişinin korunması olduğunu aktaran Bilir, kötü niyetli kişi veya çevrelerin kişisel verilerin korunmasız olduğu bir ortamda çok daha kolay hareket alanı bulabileceğini, bunun sonucu olarak da kişilerin, birtakım sahtecilik, dolandırıcılık, veri istismarı gibi çeşitli suçların hedefi olarak mağduriyet yaşayabileceğini dile getirdi.

Bilir, kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun temel ilkelerine uygun olması gerektiğine dikkati çekti.

Veri koruma kültürüne işaret eden Bilir, bu kültürün, kişisel verilerin korunmasının bir yaşam tarzı haline gelmesiyle oluşacağını belirtti.

Veri koruma kültürü için geç kalınmadığını ifade eden Bilir, özellikle çocukların, gençlerin veri koruma kültürüyle yetişmesinin gelecek nesillerin veri güvenliğinin temin edilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Bilir, "Kişisel verilerin korunması ciddi bir iştir. Veri koruma kültürü ise bu işi günlük yaşantımızla buluşturacak olan, kolaylaştıracak olan kavramın adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Veri sorumlularının kanuna uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla kurumun karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, şikayet başvurusu üzerine, belli durumlarda da resen inceleme başlattığını hatırlatan Bilir, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 691'i şikayet, 83'ü ihbar, 108'i veri ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 başvuru intikal etmiş, 439 başvuru ise sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da istek ve taleplere ilişkin bin 260 başvuru alınmıştır. Bunun yanı sıra 2018 yılında Kurul tarafından 161 karar alınmış, bu yıl içinde ise Kurul tarafından 241 karar verilmiştir. Son 2,5 yıllık dönemde alınan Kurul kararlarının toplamı ise 467'dir."

Veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olması gerektiğini ifade eden Bilir, bu sistem aracılığıyla herkesin, veri sorumlularının işlediği kişisel veri kategorileriyle ilgili bilgileri sorgulayabileceğini aktardı.

Bilir, bu uygulamayla, kişisel verisi işlenen kişilerin dolaylı olarak denetim yapmasının mümkün olacağını belirtti.

- "Yerinde incelemelere başlandı"

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15. maddesinde, "Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, veri sorumlusu, Kurulun inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri 15 gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkan sağlamak zorundadır" hükmünün yer aldığını hatırlatan Bilir, şunları kaydetti:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yerinde inceleme faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Yerinde inceleme faaliyeti ile kurumumuz daha aktif bir şekilde denetim yapma imkanına kavuşmaktadır. Yerinde inceleme, Kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla Kurulun gerekli gördüğü hallerde yaptığı bir denetim faaliyetidir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:40
  1. Faruk Bilir
  2. Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  3. Veri İhlali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    1. Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar..
    2. Yozgatlı down sendromlu kuzenlerin..
    3. Cilde iyi gelmeyen yiyecekler..
    4. Sivas’ta hava yolu ulaşımına ilgi..
    5. İdlib'e yoğun hava saldırıları..
    6. Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı..
    7. Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi,..
    8. Abdurrahim Albayrak'dan Falcao..
    9. CHP'den Murat Dağı'ndaki maden..
    10. Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen..
    11. Kaşlı ressam memleketinde sergi açtı
    12. 3 bin yıllık sanat, devlet desteğiyle..
    13. "Domuztepe'deki iskan, Göbeklitepe'den..
    14. Diyetteyken bu alışkanlıklardan uzak..
    15. İdlib’te hava saldırısı: 1’i çocuk, 7..
    16. Çavuşoğlu Sudan'da Finlandiyalı..
    17. Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü..
    18. Deprem şehitleri mezarları başında yad..
    19. Serdar Ali Çelikler: Galatasaray,..
    20. Memur Sen’den Toplu sözleşme tepkisi
    21. Kolesterol nedir neden yükselir?..
    22. Pazarcı esnafından Başkan Gültak’a..
    23. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882..
    24. 17 baro karşı çıktı! Feyzioğlu Külliye..
    25. Yıldız futbolcu 'Sturridge' adım adım..
    26. Meteorolojiden sağanak uyarısı!
    27. Pakistan'daki cami saldırısının..
    28. Başkan Alim Işık: Yağmur suyu döşeme..
    29. Erzincan'da otomobil şarampole..
    30. İdlib'e yoğun hava saldırıları..
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var