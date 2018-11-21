Kısırlık hızla artıyor

Kadın ve erkekte kısırlık günümüzde giderek artış gösteriyor. Almanya'da oran %2’lerde. Bu oran 30 yıl öncesine göre iki kattan fazla. Bizde durumda diye soracak olursanız, erkeklerimizin arasında az da olsa öfke bunalımına girenlerin artmasından bir fikre varabilirsiniz. İktidarsızlık erkeklerde ruhî durumu derinden etkileyen bir faktör. Batı'da bu duruma düşen kendini alkole verdiği belirlenmiş. Bizde kaba öfke olarak görülmekte! Kadında kıskançlık krizleri yapıyor. Aile ortamı bu öfke krizleri ile derin sarsıntılar geçiriyor.

Her yer kimyasal

Uzmanlar durumu çevre felâketine bağlıyorlar.

Çevreden alınan östrojen hormonu ya da östrojen hormonu etkisindeki kimyasal maddelerden kaynaklandığını düşünüyorlar.



Milyonların kullandığı hormonlu ilaçlar ve gebelik önleyici hapların içindeki östrojen idrarla birazı dışarı atılabiliyor.



Ayrıca kimyasal yapıları tamamen ayrı olmasına rağmen östrojen etkisi gösteren, bir sürü kimyasal katkı maddeleri var.



Yasaklanmalarına rağmen hâlâ besin maddelerinde ve insan vücudunda bu maddelere rastlanıyor.

ERKEKLERDE KADINLAŞMA BELİRTİLERİ

Ayrıca bulaşık deterjanlarında ve tuvalet/ banyo temizlik malzemelerinde kullanılan nonylphenol, endüstride kullanılan poliklorize bifenil (PCB) ve dioxine de zayıf östrojen etkisine sahiptir. Bu maddelerin çevreye atılması; yer altı ve içme sularına karışması, böylece bitki ve hayvanlara geçmesi, sonuçta besinlerle insan vücudunda bu maddelerin birikmesine sebep olmakta..

Gebelerde ve emziren annelerde bu zararlı/zehirli maddeler çevreden anneye ve anneden çocuğa geçmekte..

Hatta bu maddelerin erkeklerde zamanla kadınlaşma belirtilerine sebep olduğu belirtiliyor.

CIVAYA DİKKAT

Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde kısırlık tedavisi gören 500 kadında zararlı çevre maddeleri araştırılmış, büyük bir bölümünde kurşun, kadmium, cıva fazlalığı bulundu. Özellikle cıva kısırlık yönünden çok tehlikeli..

Dişlerde amalgam kullanılan olgularda kronik cıva zehirlenmesi dolayısıyla kısırlık olmakta.. Aynı ağır metaller erkeklerde de kısırlığa yol açmaktadır. Kurşun ve kadmium nesli kurutmaktadır. Danimarka Kopenhagen Üniversitesi'ndeki bir araştırma, 1940 yılına oranla günümüzde erkeklerin yarı yarıya güç kaybına uğradığı anlaşıldı. Batı'da kadınlaşma sapıklığının alıp yürümesi buna bağlanıyor!

Günlük, alınması gereken östrojen miktarı 60 miligram..

Keten Tohumu

Keten tohumunun içerisinde yer alan fitoöstrojenler, lignanlar olarak bilinmektedir. Keten tohumu genellikle ekmeklerde, salatalarda ve mısır gevreklerinde emilim oranını artırmak için kullanılmaktadır. Keten tohumu ayrıca yemek sırasında ve sonrasında tok hissetmenize, tembel sindirim sisteminizi hareketlendirmenize de yardımcı olmaktadır.

Susam

Susam da lignan adı verilen fitoöstrojenler bakımından zengindir. Susam hem çeşitli yemeklerin içerisinde kullanılabilmekte hem de salataların üzerine serpilebilmektedir.

Kurutulmuş Meyveler

Özellikle kayısı, hurma ve erik gibi kurutulmuş meyveler östrojen seviyelerinizin dengelenmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayrıca bu besinler sizi şekerlemelerden ve çikolatadan uzak tutabilecek güzel atıştırmalıklardır. Bu kuru meyveler, östrojen taklidi yapabilen ve vücudunuzda daha fazla östrojen üretilmiş gibi etki yapan fitoöstrojen içermektedir.

Kurutulmuş meyve tüketirken unutmamanız gereken kurutulmuş meyvelerin daha fazla vitaminle beraber daha fazla da şeker içerdiğidir. Bu sebeple çok fazla yememeniz gerekmektedir.

Nohut

Nohut da doğal bir fitoöstrojen kaynağıdır. Fitoöstrojen tam anlamıyla östrojen olmaması ile birlikte bir yere kadar östrojenin yerine geçebilmektedir. Lif ve protein bakımından da zengin olan nohut humus ya da falafel yapımında kullanılmaktadır.

Bezelye

Fitoöstrojen kaynağı olan bezelye de östrojen seviyesinin arttırılmasında önemli rol oynar. Bezelye aynı zamanda magnezyum, demir ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengindir. Lif ve C Vitamini deposu da olan bezelye bağışıklık sisteminizi de güçlendirmektedir.

Östrojen İhtiva Eden Diğer Besinler

Soya fasülyesi

Sarmısak

Maydanoz

Kabak çekirdeği

Ahududu

Adaçayı

Brokoli

Çilek

Şeftali