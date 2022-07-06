Kısır nasıl yapılır? Evde pratik, mükemmel ve lezzetli kısır tarifi
Kısır Tarifi Nasıl Yapılır? Malzemeleri ve Yapımı -
Mükemmel Kısır Tarifi İçin Malzemeler
2 su bardağı kısırlık ince bulgur
2 su bardağı sıcak su
2 adet kuru soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze nane
2 bağ yeşil soğan
4-5 adet kornişon turşu
5 yaprak marul
2 adet iri domates
1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası
1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası
1 adet sıkılmış limon suyu
Yarım çay bardağı nar ekşisi
Kuru nane
Kimyon
Pul biber
2 yemek kaşığı sumak
Tuz
Yarım su bardağı sıvı yağ
Mükemmel Kısır Tarifi Nasıl Yapılır?
Bulguru kapaklı geniş bir kaba koyup üzerine sıcak su ilave edip kapağı kapatın ve 15-20 dakika dinlendirin. Bulgur dinlenirken kuru soğanı minik minik doğrayın. Tavaya sıvı yağ ekleyip soğanları kısık ateşte kavurun, kavrulan soğanın üzerine salçaları, tuzu ve baharatları ilave edip 2 dakika kavurduktan sonra bulgura ilave edip güzelce karıştırın ve soğumaya bırakın O sırada sebzelerin hepsini yıkayıp genişçe bir kaba küçük küçük doğrayın ve bulgurun üzerine ilave edin. Son olarak nar ekşisi, sumak ve limon suyunda ilave ederek karıştırdıktan sonra 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.
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