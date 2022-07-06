Kısır nasıl yapılır? Evde pratik, mükemmel ve lezzetli kısır tarifi

Mükemmel Kısır Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı kısırlık ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

2 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

2 bağ yeşil soğan

4-5 adet kornişon turşu

5 yaprak marul

2 adet iri domates

1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası

1 adet sıkılmış limon suyu

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Kuru nane

Kimyon

Pul biber

2 yemek kaşığı sumak

Tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

Mükemmel Kısır Tarifi Nasıl Yapılır?

Bulguru kapaklı geniş bir kaba koyup üzerine sıcak su ilave edip kapağı kapatın ve 15-20 dakika dinlendirin. Bulgur dinlenirken kuru soğanı minik minik doğrayın. Tavaya sıvı yağ ekleyip soğanları kısık ateşte kavurun, kavrulan soğanın üzerine salçaları, tuzu ve baharatları ilave edip 2 dakika kavurduktan sonra bulgura ilave edip güzelce karıştırın ve soğumaya bırakın O sırada sebzelerin hepsini yıkayıp genişçe bir kaba küçük küçük doğrayın ve bulgurun üzerine ilave edin. Son olarak nar ekşisi, sumak ve limon suyunda ilave ederek karıştırdıktan sonra 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.

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