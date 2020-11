Kışın sokak hayvanlarının imdadına "mamamatik" yetişecek

Sokakta, su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için geliştirilen otomat, atılan her atık karşılığında mama vererek, sokaktaki can dostların besin ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor - Otomatı üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Akay: - "Otomatlarımıza atılan plastik, cam ve metal kutular can dostlarımıza su ve mama olarak dönüyor. Bir nevi atıklarımız da değerlenerek, milli servet olarak katma değere katkıda bulunmuş oluyor" - "Önümüzdeki günlerde soğuk hava ve kış koşulları etkisini artıracak, hayvanseverler de sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yetişmekte zorlanacak. Sokak hayvanlarının düzenli besleneceği mamamatiklerimizi Türkiye'nin birçok şehrinde meydanlara ve belirgin merkezlere yerleştirdik"