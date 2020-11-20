Yine her yıl olduğu gibi kardeşlerimize kömür, bot, mont ve yakacak yardımı yapmayı planlıyoruz. Veren el ile alan el arasında köprü olma misyonumuzu her ihtiyaç alanında sürdürdüğümüz gibi kış yardımlarında da sürdürüyoruz. Bu yıl 10 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle ülkemizin bazı bölgelerinde ağır geçen kış şartlarını dikkate alarak bölge temsilciliklerimizi bu yönde koordine etmeyi planladık. Yardım etmeye yakınlarımızdan başlamayı emreden inancımız gereği önce ülkemizde daha sonra diğer ülkelerde kış yardımı yapmayı hedefliyoruz. Bağışçılarımız yardimeli.org.tr sitemizden online olarak veya temsilciliklerimize ve merkezimize gelerek ayni ve nakdi bağışda bulunabilirler.

“Nasıl Katkı Sağlarım?”

Bu yılki kış yardımları olarak; Bir torba kömür: 40 TL Mont: 50 TL Bot: 50 TL Ve ayrıca bağışçılarımız banka hesaplarımızdan bu miktarlardan az veya daha çok miktarda bağış yapabilirler. yardimeli.org. tr adresimizden kış yardımı sekmesinden online bağışta bulunabilir veya banka hesap numaralarımızı kullanarak yapabilirler. 0212 541 48 00 telefon numaramızdan bizi arayarak bilgi alabilirler. Yardımeli olarak “Kışın Kardeşlerimiz üşümesin” anlayışıyla yola çıktık ve üşüyen elleri ısıtarak gönülden gönüle bir sıcaklık hasıl olmasına vesile olmayı amaçladık. “Kardeşlerimiz üşümesin, insanlık buz kesmesin; insanlık kardeşliğe kessin!” diye çalışmalarımızı sürdürüyor, Hayır Köprüsü olma misyonumuzun gereğini yerine getirmek için çalışıyoruz. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisi şerifinin yaptığı uyarıyı örnek alarak diyoruz ki; “Bir yerde üşüyen kardeşlerimiz var ve biz buna duyarsız kalıyorsak, gönüllerimiz buz tutmuştur!” Gönüller buz tutmasın, hep sıcacık kalsın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ve tüm kardeşlerimizi bu sıcaklığa ortak olmaya çağırıyoruz. Dernek Başkanımız Dr. Sadık Danışman’ın kış yardımları için yaptığı açıklama ve çağrı şöyle; “Her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz proje ile üşüyen kardeşlerimize bir nebze de olsa katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sıcak bir yuva, dışarıda minik bedenleri soğuktan koruyacak kıyafetler için bizleri bekleyenler var. Bekleyenlerin beklentilerini boşa çıkarmayalım, umutları yok etmeyelim. Üşüyen elleri “Yardımellerimizin” sıcaklığıyla ısıtalım. Tüm Gayretimiz bunun için.” Kışın kardeşlerimiz üşümesin, kardeşlik kışlara yenik düşmesin diye, umutlar kar altında kalmasın diye; uzatın Yardımellerinizi!..

YARDIMELİ ULUSLARASI YARDIM DERNEĞİ

yardimeli.org.tr / Tel: 0212 541 48 00