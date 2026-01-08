Kışın güneş yok sanıyoruz ama… Cildiniz risk altında

Güneşin kendini pek göstermediği kış aylarında cilt bakımı çoğu zaman geri plana atılıyor. Oysa uzmanlara göre bu büyük bir hata. Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Muhsin Akbaba, ultraviyole ışınlarının kışın da etkisini sürdürdüğünü, bulutlu havalarda ve hatta cam arkasında bile cilde ulaşabildiğini belirterek güneş kremi kullanımının yıl boyunca ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rüzgar cildi kurutuyor

Soğuk ve rüzgarlı havaların cilt bariyerini zayıflattığını ifade eden Prof. Dr. Akbaba, "Soğuk hava ve rüzgar cildin kurumasına ve hassaslaşmasına neden olur. Savunmasız hale gelen ciltte kızarıklık, yanma ve batma hissi görülebilir. Ayrıca kar, ultraviyole ışınlarını yaklaşık yüzde 80 oranında yansıtarak özellikle kış sporları yapanlar için riski artırır" dedi.

Gül hastalığı (rozasea) olanlarda ve hassas ciltlerde güneşin mikro hasarlar yapabileceğini belirten Akbaba, "Kışın mineral filtresi (çinko oksit, titanyum dioksit) olan, parfümsüz, alkol içermeyen geniş spektrumlu güneş kremleri kullanılmalı. Sabah nemlendirici uygulandıktan sonra, dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmeli. 3-4 saatte bir güneş kremi yenilenmelidir" diye konuştu.

Nemlendirme su kaybını önler

Kışın cildi nemli tutmanın gerekliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Akbaba, "Cildi nemli tutmak kuruluk için değil, cildin koruyucu bariyerini ayakta tutmak için şarttır. Soğuk havada yağ bezleri daha az çalışır. Cilt yüzeyindeki su hızla buharlaşır. Ciltte gerginlik, pullanma ve çatlama olur. Nemlendiriciler ise ciltte su kaybını önler" dedi.

Rüzgar ve kapalı ortam havasının cildi kuruttuğunu söyleyen Prof. Dr. Muhsin Akbaba, "Rüzgar cilt bariyerini bozar. Kalorifer, klima ortamın nemini düşürerek cildin savunmasını zayıflatır. Bariyer bozulursa ciltte kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi artar, rozasea, egzama, seboreik dermatit, intertrigo gibi hastalıklar alevlenebilir. Nemlendirici kullanmak hem tedavilerin etkinliğini artırır hem de ilaçlara bağlı tahrişin önüne geçer" diye konuştu.

Yoğun kıvamlı, parfümsüz, alkol içermeyen nemlendiricilerin kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akbaba, "Nemlendiriciler duştan hemen sonra ve günde en az 2 kez kullanılmalıdır. Yüz, el ve vücut için ayrı nemlendiriciler kullanılabilir" dedi.