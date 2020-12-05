Kısıklı'daki konutuna giden Erdoğan dondurmacıya uğradı
Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dondurma alarak çalışanlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı.
Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
Dondurma alıp çalışanlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan'ın pastaneden dondurma alarak çalışanlarla bir süre sohbet etti.