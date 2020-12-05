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Siyaset Kısıklı'daki konutuna giden Erdoğan dondurmacıya uğradı
Siyaset

Kısıklı'daki konutuna giden Erdoğan dondurmacıya uğradı

Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dondurma alarak çalışanlarla sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:05:00 - 2020-12-05 23:14:37
Kısıklı'daki konutuna giden Erdoğan dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı.

Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Dondurma alıp çalışanlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan'ın pastaneden dondurma alarak çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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