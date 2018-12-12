Kısıklı'da bomba bulundu! Ekipler seferber oldu
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kısıklı Mahallesi'nde bomba bulundu. Olay sonrası polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.12 Aralık 2018 Çarşamba 22:57
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu.
Polis alarma geçti
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı
Polis, Kısıklı'da bulunan bir holding binasında bomba ihbarı üzerine aramaya yapıyor. Bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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