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Kısıklı'da bomba bulundu! Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kısıklı Mahallesi'nde bomba bulundu. Olay sonrası polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:57
Kısıklı'da bomba bulundu! Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu.

Polis alarma geçti

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Polis, Kısıklı'da bulunan bir holding binasında bomba ihbarı üzerine aramaya yapıyor. Bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:57
  1. İstanbul
  2. bomba
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