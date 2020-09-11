Kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısı GSS ile 10,3'e yükseldi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde 10,3'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık hizmetine erişim noktasında Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2002'den itibaren yaptığı reformlara ilişkin yazılı açıklama yapan Selçuk, 2002'den itibaren farklı kanunlar çerçevesinde sunulan sağlık hizmetlerinin, sosyal güvenlik reformuyla tek çatı altında birleştirildiğini anımsattı.

Tüm vatandaşların 2012'de GSS kapsamı altına alınarak büyük kolaylık sağlandığını belirten Selçuk, bir zamanlar sigortalıların istedikleri hastanelerde muayene olamadığını hatırlattı.

Bakan Selçuk, GSS'nin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdığını, artık vatandaşların ekonomik durumuna bakılmadan sağlık hizmetinin yaygın ve etkin şekilde verildiğini vurguladı.

- GSS'de çoklu sistemden tekli sisteme geçildi

GSS siteminde önemli değişikliğe gidilerek basamaklı prim sistemi yerine tekli prim sistemine geçildiğini kaydeden Selçuk, düzenlemeyle mevcut durumda 3 kategoride uygulanan genel sağlık sigortası primi oranının tek kategoriye indirildiğini bildirdi.

Selçuk, GSS için ödenmesi gereken tutarın 2020 yılı için aylık 88,29 lira olduğunu, ödenen prim tutarının kişinin sadece kendisi için değil bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de GSS kapsamına alınmasını sağlandığını anlattı.

GSS uygulamasıyla sağlığa erişimin kolaylaştırıldığını ve sağlık hizmeti kuruluşlarına doğrudan veya sevkli müracaat edilme imkanının getirildiğine dikkati çeken Selçuk, yine kanuni düzenleme yapılarak özel sağlık kuruluşlarının aldıkları ilave ücret oranlarına sınırlama getirildiğini kaydetti.

- "Gençlerimiz 25 yaşına kadar 2 yıl daha GSS'li"

Ayrıca 18 yaşını doldurmayan gençlerin birlikte sağlık açısından başkasının bakımına muhtaç kişilerin, iş kazası ile meslek hastalığı ve koruyucu sağlık hizmeti gibi durumlarda prim ödeme gün sayısına veya prim borcuna bakılmadığını belirten Selçuk, bu kapsamda olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Selçuk, buna ek olarak lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunu gençlerin de 25 yaşına kadar 2 yıl daha prim ödemeksizin GSS kapsamında olduklarını vurguladı.

Kovid-19 pandemisi sürecinde de birtakım kolaylıklar sağlandığını ifade eden Selçuk, 1 Nisan'dan itibaren nakdi ücret desteği alanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da GSS kapsamında olduğunu anlattı.

- En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseldi

Yaklaşık 13 milyon emekliye yönelik iyileştirmelerin de yapıldığını anımsatan Selçuk, ilk olarak 2019'da en düşük emekli aylıklarının 1000, Nisan 2020'de de bin 500 liraya çıkartıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 2018'de başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemelerle bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 740'a ulaştığı bilgisini paylaştı.