Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına Malatya’da başlandı
Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak' suçlamasıyla yeniden yargılanmasına Malatya’da başlandı.16 Ekim 2019 Çarşamba 15:50
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18’inci Ceza Dairesi’nin, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e verilen hapis cezalarını bozmasının ardından yargılandıkları davanın ilk duruşması Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.
SEGBİS sistemiyle katıldı
Duruşmaya tutuklu sanıklar Gültan Kışanak ile Sebahat Tuncel Kocaeli Kandıra Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonu çevresinde davaya katılanlar detaylı aramadan geçildikten sonra içeriye alındılar. Duruşma Kışanak ve Tuncel’in kimlik tespiti ile başlarken, iki sanığı çok sayıda avukatların savunduğu görüldü.
Hapis cezaları bozulmuştu
Geçen Temmuz ayında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi Kışanak’a verilen 14 yıl hapis cezası ile Tuncel’e verilen 15 yıl hapis cezasını esası da etkileyecek şekilde usulen bozmuştu.
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