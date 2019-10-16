Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak' suçlamasıyla yeniden yargılanmasına Malatya’da başlandı. Sebahat Tuncel haddini aştı Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sebahat Tuncel Kocaeli Kandıra Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Duruşmada savunma yapan Tuncel, “Rojava’da işgal var” dedi. Duruşmayı 13 Ocak 2020’ye erteledi Savcılık mütalaasında Tuncel ve Kışanak’ın tutukluluk halinin devamını talep ederek, Sebahat Tuncel’in “Rojava’da işgal var” sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Ocak 2020 tarihine erteledi.

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