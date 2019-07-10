Kısa mesafe götürmeyen taksici meslekten men edildi!
Beyoğlu'nda 'değişim saatim geldi' diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:44
Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince 'değişim saatim geldi' diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti.
Sürücüye ceza kesildi
Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.
Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi.
Meslekten men edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi.
Taksiciler Esnaf Odası: Taksi bir süre trafiğe çıkamayacak
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.
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