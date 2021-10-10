Kışa hazırlıkta müthiş tavsiyeler

Kış ayları yaklaştıkça kapalı ortamlarda daha çok bulunuyoruz. Evinizi, ofisinizi kışa hazırladınız mı? Hazırlık yapmadıysanız yazımız size çok faydalı olacak.

Kışa hazırlık yapmak için petek ve kombilerin temizliği çok önemlidir. Bakımı ve temizliği yapılmayan petek ve kombiler size yarardan çok zarar verebilir. Sıcak bir kışa hazırlanmak için radyatörlerden borulara bakım ihmal edilmemelidir. Kalorifer kullanıyorsanız, kullandığınız filtreler bulunuyorsa bu filtreleri düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Peteklerde eğer kireç oluşmuşsa, kireç çıkarıcı temizlik ürünleri ile temizleyin. Ayrıca yıkayabilir ve kuruduktan sonra kirece karşı koruyucular kullanabilirsiniz.

Pencereleriniz çevresinde soğuk hava sızıntısı olabilir. Kontrol edebilir veya yalıtım yaptırabilirsiniz. Pencereler izole edildikten sonra genel bir temizlik yaparak, petek arkasında ısı kaybını önleyecek önlemler alabilirsiniz.

Balkon, terasınızda bulunan eşyalarınızı koruma altına alın veya kapalı bir ortamda muhafaza edin. Pergola sistemleri ya da cam katlanır sistemler ile balkon ya da teraslarınızı izole edebilirsiniz. Şömine ya da soba kullanımı sonrası dumanın çıkışını sağlayan bacalar kontrol edilmediğinde istenmeyen ufak kazalar olabilir. Uzman ekiplerden profesyonel destek alın.

Çatınızı kontrol ediniz. Çatı sistemleri muntazam çalışır halde olmalıdır. Nitekim soğuk hava koşullarında yağışlarda biriken kirler ve atıklar tıkanıklığa sebep olacaktır. Evinizde şömine ya da soba bacası bulunuyorsa, aktif olarak kullandığınız dönemler için hazırlık yapmanız gerekecektir.

Kıyafetlerimizde ince kumaşlı kıyafetlerimizi kaldırıp yerine daha kalın kıyafetler bulundurmalıyız. Yazlıkların kaldırılması, depolanması ve muhafaza edilmesi için gereken önlemleri alın. Kalın ve sıcak tutan kıyafetleri hazırlayın.

Kış ayları çoğu insana hüzün verir. Bu nedenle bulunduğunuz ortamı daha sıcak hissettirecek renklere veya dekora dönüştürebilirsiniz. Kalın perdelerin ise ince perdelere oranla iç mekanı daha sıcak tuttuğu ve sıcak atmosfer sağladığı bilinir. Halılarınızı daha kalın ve sıcak renklerden kullanabilirsiniz.

Evinizi detaylı bir temizlik yapabilirsiniz. Günlük yapacağınız temizliklerde size faydası olur. Cihazların bakımı ve temizliğini mutlaka yaptırın. Koltuk ve halıları yıkatınız.

Kış için yiyecekler depolayabilir veya sizde evinizde https://www.yeniakit.com.tr/kadin-aile de bulunan tariflerimizden yararlanarak kışlık hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Bu hazırlıklar sayesinde hem kışın yemek hazırlaması çok daha pratik ve lezzetli olur. Sizlere şimdiden sıcak ve sağlıklı bir kış geçirmenizi dileriz.