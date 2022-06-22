T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle İstanbul Tasarım Merkezi tarafından yürütülen bu yıl ikincisi düzenlenen Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması başvuruları başladı.

Yarışma Konusu “Değerler”

Yarışmalarda toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla “Değerler” konusu ön plana çıkarılıyor. Milli Eğitim ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök insani değer yarışmaların konusunu oluşturuyor.

İki Yarışmada Toplam Ödül 65.000 TL

Toplamda 65.000 TL ödüllü iki ayrı yarışma ile Türkiye’de kısa film ve animasyon sektörünün gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022 olan Animasyon Senaryo Yarışmasında birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik 7.500 TL, üçüncülük ödülü 5.000 TL. Kısa Film Yarışmasının son başvuru tarihi ise30 Eylül 2022 ve birincilik ödülü 15.000 TL, ikincilik 10.000 TL, üçüncülük ödülü 7.500 TL ve mansiyon ödülü 2.500 TL olarak belirlendi.

Başvurular Online Olarak Yapılacak

Kısa Film ve Animasyon Senaryo yarışmalarına başvurular animasyonvekisafilm.com adresinden online olarak gerçekleştirilebilecek.