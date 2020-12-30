Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 2021 ne zaman yatırılacak?

1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alan binlerce kişi, aralık ayı ödeneğinin ne zaman yatırıp yatırılmayacağını araştırıyor. Peki, aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 2021 ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar 2021?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL