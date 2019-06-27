Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla 3 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için; 31 Aralık 2019’a kadar uzatma başvurusunda bulunulması, kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı. Buna bağlı olarak uzatılan 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, süre kısıntısı olmadan tamamı ödenecek.