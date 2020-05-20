Kısa çalışma ödeneğinde gözler ekonomi yönetiminde

Corona virüs önlemleri mart ayının ortalarında devreye girdi ve 15-18 Mart tarihlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 149 bin işletmenin geçici olarak faaliyeti durduruldu. Mart ayının sonlarına doğru da büyük tesisler faaliyetlerini ya azalttı ya da tamamen durdurdu. 27 Mart’ta da kısa çalışma ödeneğine başvuruların şartlarını kolaylaştıran yasa yayımlandı.

Başvuru 300 bini aştı

Kısa çalışma ödeneğine ağırlıklı başvurular da bu tarihten sonra başladı ama asıl başvurular nisan ayında oldu. Nisan sonu itibarıyla da 300 bin firma, 3.2 milyon çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Zaten kısa çalışma ödeneğinden ilk etapta genelgeyle kapatılan işyerlerinin yararlanması planlanmıştı. Nisan ayında kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerlerinde çalışanlar, 5 Mayıs itibarıyla ödemelerini almaya başlarken, mart ayından kalan ödemeler de yapılıyor. Mayıs ayında başvuranların maaşları ise 5 Haziran’da yatacak.

Kazancın yüzde 60’ı ödeniyor

Çalışanın, uygulamadan yararlanabilmesi için kısa çalışma ödeneği başlamadan önce 60 gün sigortalı olarak çalışması ve son 3 yılda 450 gün süreyle sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanın ayrıca emekli maaşı almıyor olması şartı da aranıyor. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan çalışanlara, son 12 aylık prime esas kazancına göre, brüt kazancının yüzde 60’ı ödeniyor. En fazla ödenecek tutar ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 150’sini geçmeyecek. İşçiler, çalışmadıkları günler için ödemeden yararlanacak. Eğer işyeri tamamen faaliyetini durdurmuşsa brüt kazancının yüzde 60’ını alabilecek. İşyeri faaliyetini durdurmamış, azaltmışsa haftalık çalışma saatinin 30 ve aşağısında olması koşuluyla işçiye, çalışmadığı süre için kısa çalışma ödemesi yapılıyor.

Kimler, nasıl başvuruda bulunacak?

l Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılırken, işçiler kısa çalışma talebinde bulunamıyor.

l Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

l İşyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir.

l İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir.

l Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede listeyi gönderiyor.