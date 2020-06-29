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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı? | Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında kısa çalışma ödeneği de gündeme alındı. Bu sebeple vatandaşlar "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:48:00 -
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için kısa çalışma ödeneği, nakdi destek gibi pek çok uygulama hayata geçirildi. Bu sürede 3 ay işten çıkarma yasağı geldi. 17 Temmuz’a kadar işten çıkarma yasağı devam edecek. Vatandaşlar özellikle kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 3 aylık kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği sorgula | Kısa çalışma ödeneği yattı mı?
Kısa çalışma ödeneği sorgula | Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği sorgula | Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

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