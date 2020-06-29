Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için kısa çalışma ödeneği, nakdi destek gibi pek çok uygulama hayata geçirildi. Bu sürede 3 ay işten çıkarma yasağı geldi. 17 Temmuz’a kadar işten çıkarma yasağı devam edecek. Vatandaşlar özellikle kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 3 aylık kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.