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Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) süresi bir ay uzatıldı. Hükümet tarafından atılan bu adım, milyonlarca çalışanı rahatlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 09:55:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı

 KÇÖ’nün uzatılmasına dönük Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Kararda yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı önemli bir tedbir alındığına dikkat çekildi.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı açıklamada istihdamı korumak için ellerinden geleni yaptıklarına işaret etti. Selçuk, ‘Sosyal Koruma Kalkanı’yla çalışanın ve işverenin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Selçuk, KÇÖ’nün yanı sıra fesih kısıtı ve nakdi ücret yardımının süresini de bir ay uzattıklarını duyurdu.

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