Kısa çalışma ödeneği parası yattı mı? Kısa çalışma ödeneği aralık ayı parası ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği aralık ayı paraların banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar 2021?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar? En düşük kısa çalışma ödeneği 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar? En yüksek kısa çalışma ödeneği ise 5.366 TL'dir.

Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda ödenmez?

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" açıklamasında bulunmuştu.