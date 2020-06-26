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Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği parası ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı?

Koronavirüs sürecinde çalışanların mağduriyetinin giderilesi için verilen kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmesi yaşandı. Haziran ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:02:00 - 2020-06-26 10:07:19
Kısa çalışma ödeneği parası ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak." dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

 

 

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