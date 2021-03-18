Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi?
Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi? Kısa Çalışma Ödeneği olarak da bilinen KÇÖ'nün durumu merak konusu oldu. İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Nisan ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Pandemi dönemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, Nisan 2021 dönemi için meraklandı. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılması, kısa çalışma ödeneği hakkında herkesi arayışa geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman sona ereceği açıkladı.
Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.