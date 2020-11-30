KÇÖ ne zaman yatacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin maaşı destekleri sağlanıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? | Kısa çalışma ödeneği ne zaman son

Kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete’de yayınlanan kararla iki ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2020’de sona erecek. Ancak TBMM'de yapılan görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip. Kısa çalışma ödeneği her ayın 5’inde hesaplara geçiyor. Kısa çalışma ödeneğinin aralık ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.