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Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği işsizlik maaşından mı kesiliyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışanları ve işverenleri desteklemek amacıyla uygulamaya sokulan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinin süresi 1 Ağustos’a kadar uzatıldı. Hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteği alanlar bu destek ödemelerin işsizlik maaşı süresinden düşürülüp düşürülmediğini merak ediyor. Peki Kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği işsizlik maaşından mı kesiliyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:56:00 - 2020-07-01 13:57:01
Kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği işsizlik maaşından mı kesiliyor?

Resmi Gazete’de yayımlana Cumhurbaşkanlığı kararı ile 5 milyon çalışanı ilgilendiren önemli bir düzenleme daha yapıldı. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlananların en çok merak ettiği konu, ödenekten yararlanma sürelerinin işsizlik maaşından düşülüp, düşülmeyeceği. Aslında kısa çalışma ödeneği de, nakdi ücret desteği de işsizlik maaşı süresinden düşülüyor. Ancak bu konuda yetki Cumhurbaşkanlığı’na aitti. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çalışanların sorusuna cevap geldi. Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Böylece, kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin desteği bittiğinde, işveren çalışanı işten çıkartırsa, işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabilecek.

 

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