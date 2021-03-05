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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?

Pandemi sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için devlet tarafından pek çok ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerden biri de Kısa Çalışma Ödeneği isimli işsizlik maaşıdır. Vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? diye merak ediyorlar. Peki Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:45:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemeleri 5 Mart Cuma günü (Bugün) gerçekleştirilecekti. Vatandaşlar, Kısa Çalışma Ödeneği yatırıldı mı? sorusunu araştırıyorlar. Peki Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?

Bakan Selçuk tarafından geçtiğimiz Salı günü yapılan açıklamaya göre Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı bugün banka hesaplarına yatırılacak. İBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödemeler yapılacak.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Resmi Gazete'de 19 Şubat 2021 tarihinde Kısa Çalışma Ödeneği hakkında yayımlanan karar şu şekilde:

"Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

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