Kısa alışma ödeneği yattı mı? | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Bir yandan aşı çalışmaları, bir yandan hastaların tedavisi diğer taraftan ise bu salgının ekonomik boyutuna yönelik çalışmalar sürüyor. Ülkemizde salgının ekonomik boyutlarını en aza indirmek için ihtiyaç sahiplerine, çalışanlara ve işverenlere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden biri kısa çalışma ödeneği. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman son? | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? | Kısa çalışma ödeneği hangi ayda biter?

Kısa çalışma ödeneği bu hafta yatar mı?

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek maaşı mayıs ayında hesaplara yatmaya başladı. Üç ay olarak planlanan bu yardımlar iki kez uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşı 17 Kasım’dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneğinin kasım ayının kaçında yatırılacağı da merak konusu. Bu konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.