İçişleri Bakanlığı, Korona virüs tedbirlerini içeren bir Genelge yayımladı. Genelge, sokağa çıkma kısıtlaması ve işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kısa çalışma ödeneği alamayan ücretsiz izin desteği alabilir mi?

İşverenin, işten çıkarma yasağı 17 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Bu şartlarda çalışan kısa çalışma ödeneği alamıyorsa işveren çalışanı ücretsiz izne çıkartabilir ve bu durumda çalışanlar da ücretsiz izin desteğinden, yani nakdi ücret desteğinden yararlanabilir. Nakdi ücret desteği de 17 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Ancak bu süre istenirse 2021'nin Haziran ayına uzatılabilecek.

Yeni korona yasakları neler?

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.