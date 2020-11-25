  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kısa çalışma ödeneği alamayan ücretsiz izin desteği alabilir mi?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği alamayan ücretsiz izin desteği alabilir mi?

Korona salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu bağlamda restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek. Yeni kısıtlama ile kapatılan iş yerlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneği alıp almayacaklarını merak ediyor. Peki kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği alamayan ücretsiz izin desteği alabilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:26:00 - 2020-11-25 11:32:55
Kısa çalışma ödeneği alamayan ücretsiz izin desteği alabilir mi?

İçişleri Bakanlığı, Korona virüs tedbirlerini içeren bir Genelge yayımladı. Genelge, sokağa çıkma kısıtlaması ve işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kısa çalışma ödeneği alamayan ücretsiz izin desteği alabilir mi?

İşverenin, işten çıkarma yasağı 17 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Bu şartlarda çalışan kısa çalışma ödeneği alamıyorsa işveren çalışanı ücretsiz izne çıkartabilir ve bu durumda çalışanlar da ücretsiz izin desteğinden, yani nakdi ücret desteğinden yararlanabilir. Nakdi ücret desteği de 17 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Ancak bu süre istenirse 2021'nin Haziran ayına uzatılabilecek.

Yeni korona yasakları neler?

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde
Dünya

Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde

Fransa’da meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, Frans..
Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar
Dünya

Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar

Libya'nın resmi hükümetini destekleyen Türkiye'nin attığı tokadı unutamayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay