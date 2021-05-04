Koronavirüs salgınında sebebiyle kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar nisan ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KÇÖ yattı mı?

Kısa çalışma ödemeleri ne zaman? KÇÖ yattı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı. Bilgin, “Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler” dedi.