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Ekonomi Kısa çalışma ödemeleri ne zaman? KÇÖ yattı mı?
Ekonomi

Kısa çalışma ödemeleri ne zaman? KÇÖ yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle önce kısmi ardından da tam kapanma uygulaması başladı. Bu süreçte ise kısa çalışma ödeneği de uzatıldı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zamana yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:09:00 -
Kısa çalışma ödemeleri ne zaman? KÇÖ yattı mı?

Koronavirüs salgınında sebebiyle kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar nisan ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KÇÖ yattı mı?

Kısa çalışma ödemeleri ne zaman? KÇÖ yattı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı. Bilgin, “Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler” dedi.

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