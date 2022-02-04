Kiş tarifi: Patatesli, peynirli, kabaklı, pırasalı nasıl yapılır?

Kiş nedir?

Kiş hamuru tuzlu muhallebi ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebze parçaları ile doldurulmuş pasta kabuğundan oluşan bir Fransız tart türüdür.

Kiş tarifleri

Kiş tarifi patatesli

Kiş tarifi peynirli

Kiş tarifi ıspanaklı

Kiş tarifi tavuklu

Kiş tarifi pırasalı

Kiş tarifi kabaklı

Kiş hamuru nasıl yapılır?

Kiş hamuru için ilk olarak unu geniş bir kabın içine eleyin ve tereyağı, su, tuzu da una ilave edip hamuru yoğurmaya başlayın. Taban için hazır hale gelen hamuru streç filme sarıp buzdolabında dinlendirin. Sotelenen ıspanaklara baharatları ve tuzu da ekleyip karıştırın.

Patatesli Kiş Tarifi

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet soğan yada yarım demet taze soğan

3 adet patates

Küçük bir kase beyaz peynir

2 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2, 5 su bardağı un

Patatesli kiş tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle patates ve soğanı küçük küpler halinde doğrayıp kenara alalım. Yumurtaları köpürene kadar çırpalım sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek çırpma işlemine devam edelim. Soğanı patatesi ve peyniri ekleyip tekrar çırpalım baharatlarını kabartma tozunu birde unu ekleyelim güzelce karıştıralım. Borcamımızı yağlayalım eşit miktarda yayalım. Üzerine ben çörek otu serptim isteğe göre susamda olur 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

Not: ılık olarak servis ederseniz patatesli kişinizin tadı daha bir oturmuş olacaktır.

Peynirli kiş tarifi

Malzemeler

Hamuru İçin;

125 gr tereyağı

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Tuz

İç Harcı İçin;

250-300 gr beyaz peynir (evdeki peynirlerden yaptım ben)

1 demet maydanoz ya da dereotu (ince kıyılmış)

1 yumurta

1,5-2 yemek kaşığı un

1 büyük çay bardağı süt

Peynirli kiş tarifi nasıl yapılır?

Kiş için kullanacağımız kabı yağlayıp buzluğa atalım. Unu, kabartma tozunu bir kaba alalım. Yoğurdu, oda ısısındaki tereyağını ve tuzu ekleyip bir hamur elde edelim. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 30-40 dk bekletelim. İç harcı için peynirleri ve ince kıyılmış maydanozları karıştıralım. Yumurtayı, unu ve sütü peynire ekleyelim. Buzluktan çıkardığımız kalıba hamuru yayalım. Hamura çatalla delikler açıp iç harcımızı koyalım. Kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Kabak kiş tarifi

Malzemeler

Hamur için

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

2 kahve fincanı (100 gram) margarin veya tereyağı

2-3 çorba kaşığı soğuk su (Ununa göre artırılabilir)

Tuz

İç malzemesi için

2 adet kabak

1 tane soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sosu için

1 yumurta

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Kabak kiş tarifi nasıl yapılır?

İki su bardağı un, tuz, kırmızı toz biberi yoğurma kabında karıştıralım. Oda sıcaklığında ki margarini küp küp doğrayıp ekleyebilirsiniz yada eritip ekleyebilirsiniz. Ben erittim. Unlu karışıma ekliyoruz. Su ilavesini yavaş yavaş yaparak yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ben 4-5. kaşık civarında su kullandım. Ununa göre değişir.

hamuru üzerine bişey örtüp dinlenmeye bırakalım o arada iç malzemesi için kabak ve soğanları ince ince kıyalım. Uygun bir tavaya yağımızı alıp kızdıralım ve kabakları soğanları tavaya koyup üzerine sarımsakları rendeleyip veya ezip atalım ve dirilikleri gidene kadar soteleyelim.

Dinlenen hamuru merdane ile incecik açalım. Uygun tart kalıbına yada borcamı yağlayıp hamuru merdaneye sarıp tepsiye yerleştirelim.

Kenarları hafif yukarı doğru olacak. Sotelenen kabak ve soğanı hamurun ortasına yayalım.

Üzerine kaşar peynirini serpelim ve sos malzemelerini çırpıp her yerine gelecek şekilde dökelim. 200 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirelim

Ispanaklı kiş tarifi

Malzemeler

Kiş Hamuru İçin:

1 su bardağıun

2 yemek kaşığıtereyağı

1 tutamtuz

1/2 su bardağısu

Ispanaklı Dolgu İçin:

1 demetıspanak

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 paket krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığıpul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 adet yumurta

4 dilim hellim peyniri

Ispanaklı kiş tarifi nasıl yapılır?

Kiş Hamurunun Hazırlanması İçin: Unu geniş bir kabın içine eleyin. Diğer malzemeleri ilave edip, hamuru yoğurun. Streç filme sarıp, buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. İç Dolgunun Hazırlanışı: Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin. Ispanakları tereyağında soteleyin. Pul biber, tuz ve karabiber ile aromalandırın. Fırını 170 dereceye ayarlayın. Ispanaklar soğuduktan sonra, krema, yumurta ilave edip harcı karıştırın. Kiş hamurunu, tart kalıbına yerleştirin. Çatalla minik delikler açın. Dolguyu dökün, hellim peynirlerini küp küp doğrayın ve dolgunun üzerine ilave edin. 15-20 dakika pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!