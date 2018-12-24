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“Kış Tarifesi” biletleri avantajlı fiyatlarla satışta

Yeni yıl ile birlikte, “2019 Kış Tarifesi”ne geçen İDO, 1 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kış tarifesinin biletleri avantajlı fiyatlarla şimdiden satışa sundu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:56
“Kış Tarifesi” biletleri avantajlı fiyatlarla satışta

Misafirlerine deniz yolculuğu keyfini, hız, emniyet ve konfor ayrıcalıklarıyla sunan İDO, yeni yıl ile birlikte, “2019 Kış Tarifesi”ne geçiyor. 1 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kış tarifesinin biletleri avantajlı fiyatlarla şimdiden satışta. İDO misafirleri “2019 Kış Tarifesi” biletlerini www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulaması üzerinden alabilir ve limitli sayıda satışa sunulan biletlerden avantajlı fiyatlarla yararlanabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:56
  1. İDO
  2. deniz yolculuğu
  3. 2019 Kış Tarifesi

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