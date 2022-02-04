2022 Kış Oyunları’na Türkiye’den 7 sporcu katılacak. Sporseverler ise müsabakaların hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kış Oyunları’nda Türkiye’den katılan sporcuların isimleri neler?

Kış Oyunları ne zaman? Kış Oyunları 2022 hangi kanalda?

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta düzenlenecek. İlk kez 1936'daki organizasyona katılarak kış oyunları serüvenine başlayan Türk sporcular, Pekin'deki organizasyonla üst üste 11. kış olimpiyatlarında da yer almış olacak.

Türkiye, kış olimpiyatlarına 18. kez katılacak. İlk kez 1936'da Garmisch-Partenkirchen'deki (Almanya) organizasyona katılarak kış oyunları serüvenine başlayan Türk sporcular, Pekin'deki organizasyonla üst üste 11. kış olimpiyatlarında da yer almış olacak.

Oyunlara bugüne kadar 17 kez katılma şansı elde eden Türkiye, 1924, 1928, 1932, 1952, 1972 ve 1980'deki olimpiyatlarda yer almadı.

Türkiye'den 7 sporcu

Türkiye, bugüne kadar katıldığı 17 kış olimpiyatında 98 sporcuyla temsil edildi. Pekin 2022'ye 7 sporcuyla katılacak Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 105'e yükseltecek.

Ay-yıldızlılar, 1984'te Saraybosna'da yapılan olimpiyatlardan itibaren bütün oyunlarda yer aldı.

Türk sporcular, kış olimpiyatlarında bugüne kadar madalya kazanamadı. Türkiye'nin organizasyon tarihinde en fazla sporcuyla katıldığı olimpiyatlar 10'ar kişiyle 1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) ve 1968 Grenoble (Fransa) oldu.

2002 Salt Lake City'de mücadele eden Kelime Çetinkaya, oyunlarda yer alan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago, dörder kezle kış olimpiyatlarına en fazla katılan Türk sporcu konumunda bulunuyor.

Kış Oyunları 2022’de mücadele edecek milli sporcular: Özlem Çarıkcıoğlu ve Berkin Usta (Alp disiplini), Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama), Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat (Kayaklı koşu), Furkan Akar (Kısa kulvar sürat pateni).

90 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı organizasyonu TRT Spor, TR Spor Yıldız ve D-Smart kanallarından takip edebilirsiniz.