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Sağlık Kış meyve ve sebzeleri pazarda yerini alıyor
Sağlık

Kış meyve ve sebzeleri pazarda yerini alıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-17 08:06:00 -
Kış meyve ve sebzeleri pazarda yerini alıyor

Havaların soğumaya başlamasıyla yaz sebzeleri azalırken, kış sezonu ürünleri pazarlarda bollaşıyor. Müşterilerin ilgisinden memnun olan pazar esnafı, her tür meyveyi kararında ve zamanında tüketmek gerektiğinin altını çizerek, insanların kış sebze meyvelerini özlediğini belirtti.

Havaların beklenen düzeyde soğumaması, kırağı oluşumunu etkileyince kış sebzeleri pazarlardaki yerlerini beklenenden biraz daha geç almaya başladı. Erzincan’da pazar esnafı, kış sezonunun artık başladığını belirterek, insanların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Yıllardır pazarcılıkla uğraşan İbrahim Durmuş, “Kış sezonu açıldı artık. Sonbaharla birlikte kış meyve sebzeleri gelmeye başladı. Karnabahar, kereviz, pırasa, havuç, turp, kırmızı pancar; bunlar hep kış sebzeleri. Yaz ürünleri artık yavaş yavaş tezgâhlarımızdan çekiliyor. Mesela domates falan çekilir, seralar başlar. Havalar güzel gittiği için henüz kırağı yaşanmadı. Normalde bu zamanlarda yağmur yağıp kırağı oluşumu yaşanması lazımdı ama havalar güzel gidiyor, kırağı olmadı. Geçen yıl bu dönemde seradan mal alımlarımız başlamıştı. Yani kış ürünleri şu anda var ama yakında daha da artacak” diye konuştu.

“İnsanlar kış sebzelerini özlemişlerdi”

Müşterilerin kış ürünlerinin ne zaman geleceğine dair kendilerine sıkça sorular sorduğunu ifade eden İbrahim Durmuş, “Müşterilerimiz kış sebzelerini gelip sormaya başladılar. Mesela lahana, kereviz, karnabahar, pırasa, ıspanak için ‘Ne zaman gelir? Zamanı geldi mi?’ gibi sorular soruyorlardı. Kış sebzesi yazın illa bir tuhaflık gösteriyor. Her şey zamanında güzel. Örnek vermek gerekirse, mevsimi olmadığı zaman pırasanın içinde sertlik olur. Şu anda öyle bir durum var mı yok mu diye kontrol ediyor müşteriler. Şimdiyse pırasanın tam zamanı, şu anda böyle bir sorun olmaz. Bununla beraber kış ürünlerinin satışı iyi gidiyor. Karnabahar, ıspanak, kereviz gibi pek çok kış sebzesine vatandaştan ilgi var. Fiyatları ise geçen seneye oranla tabii ki biraz yüksek ama bu sezon başı olduğu için böyle. Önümüzde ki aylarda fiyatlar yerine oturur. Müşteri bu ürünleri bekliyordu, kış sebzelerini özlemişti. Şimdi tezgâhlarımızda balık sofralarına yakışacak yeşillikler, sebzeler var” dedi.

“Her şey zamanında ve kararında tüketilmeli”

Her mevsimde çeşit çeşit meyvelerin sebzelerin olduğunu ve bunların dengeli bir şekilde, zamanında tüketilmesi gerektiğini vurgulayan pazarcı İbrahim Durmuş, “Bunların hepsi şifadır. Havuç olsun, turp olsun topraktan çıkar, vitamin deposudur. Kış sebzesini kış şartlarında sağlıklı kalmak için tüketiyoruz, yaz sebze meyvesinden de yaz koşullarında yararlanıyoruz. Buna doğanın dengesi diyebiliriz. Her şeyi mevsiminde alıp tüketmeliyiz ki vücut kışın soğuğuna, ayazına karşı daha güçlü durabilsin. Her tür meyve sebzeyi kararında ve zamanında tüketmek gerekiyor. Kışın kar yağarken karpuz yersen ne olur? Hiçbir şey anlamazsın. Her şey zamanında güzel” diyerek sözlerini noktaladı.

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