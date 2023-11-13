  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD gençliğinde İslami akım hızla yayılıyor: Filistin halkı örnek oldu, Washington çaresiz

Sosyal medyada tepki yağıyor! Halk otobüsünde ahlaksız görüntüler

TÜİK’in büyük araştırması 81 ilimiz tek tek incelendi. Yaşam süresinin en yüksek olduğu ilimiz orası

Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat

Bir ilimizde petrol heyecanı! Köylüler şokta: Her yerden fışkırıyor, her yerden çıkıyor

Starbucks’ı tıklım tıklım gören Müslüman kadının müthiş tepkisi

Binlerce yıllık gizem çözüldü! Bütün dünya şaşkın! Tamı tamına 2 bin ceset var

Herkes şokta! Süper Lig ekibinin başkanı hayatını kaybetti

Türkiye'nin en büyük süt çiftliklerinden birisi satıldı

"Düşman, İHA ve füzelerle saldıracak!"
Yaşam Kış mevsiminin olmazsa olmazı
Yaşam

Kış mevsiminin olmazsa olmazı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 17:51:00 -
Kış mevsiminin olmazsa olmazı

Eskişehir’de sıkma meyve suyu satıcıları ekşi nar suyunun insan vücuduna çok faydalı olması nedeniyle vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşlarda sık sık gribal rahatsızlıkların görüldüğü dönemlerden olan kış aylarında nar suyu tam bir şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor. Sıkma meyve suları arasında havaların soğuyacağı günlerde portakal suyundan daha çok tercih edilen nar suyu vücuda birçok faydası söz konusu. Sıkma meyve suyu satıcıları kış aylarının yaklaştığı dönemlerde nar suyuna ilginin yüksek olduğunu ifade ederken, özellikle ekşi nardan yapılan suyun vücuda daha direnç kattığına dikkat çekti.

“Ekşi nar suyunun vücuda etkisi daha fazla”

Eskişehir’de limonata ve portakal suyu satışı yapan Abdullah Satır, ekşi nar suyunun normal nar suyuna nazaran daha çok satışının olduğunu belirtti. Satır, ekşi nar suyunun vücuda olan faydalarını sıralayarak şöyle konuştu:

“Sıkma meyve sularına vatandaşların rağbeti oluyor. Özellikle nar suyu son günlerde çok tercih ediliyor. Nar sularımızı ekşi nardan sıkarak yapıyoruz. Tatlı nardan ziyade ekşi nar suyunun vücuda etkisi daha fazla. Nar suyunun vitamini çok, tam bir antioksidan. Vücutta kan dolaşımını hızlandırıyor, damar tıkanıklığına bire bir iyi geliyor. Nar suyu portakal suyuna göre vücuda daha faydalı. Vatandaşlar aç karnına içiyor nar suyunu. Portakal suyu yazın, kışın da nar suyu ilgi görüyor. Evlerde vatandaşların nar suyunu yemeleri ve sıkmaları zor oluyor. Bize gelip talep ediyorlar” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23