Kış mevsiminin olmazsa olmazı

Vatandaşlarda sık sık gribal rahatsızlıkların görüldüğü dönemlerden olan kış aylarında nar suyu tam bir şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor. Sıkma meyve suları arasında havaların soğuyacağı günlerde portakal suyundan daha çok tercih edilen nar suyu vücuda birçok faydası söz konusu. Sıkma meyve suyu satıcıları kış aylarının yaklaştığı dönemlerde nar suyuna ilginin yüksek olduğunu ifade ederken, özellikle ekşi nardan yapılan suyun vücuda daha direnç kattığına dikkat çekti.

“Ekşi nar suyunun vücuda etkisi daha fazla”

Eskişehir’de limonata ve portakal suyu satışı yapan Abdullah Satır, ekşi nar suyunun normal nar suyuna nazaran daha çok satışının olduğunu belirtti. Satır, ekşi nar suyunun vücuda olan faydalarını sıralayarak şöyle konuştu:

“Sıkma meyve sularına vatandaşların rağbeti oluyor. Özellikle nar suyu son günlerde çok tercih ediliyor. Nar sularımızı ekşi nardan sıkarak yapıyoruz. Tatlı nardan ziyade ekşi nar suyunun vücuda etkisi daha fazla. Nar suyunun vitamini çok, tam bir antioksidan. Vücutta kan dolaşımını hızlandırıyor, damar tıkanıklığına bire bir iyi geliyor. Nar suyu portakal suyuna göre vücuda daha faydalı. Vatandaşlar aç karnına içiyor nar suyunu. Portakal suyu yazın, kışın da nar suyu ilgi görüyor. Evlerde vatandaşların nar suyunu yemeleri ve sıkmaları zor oluyor. Bize gelip talep ediyorlar” diye konuştu.