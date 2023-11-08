Kış lastikleri sürücülerin can güvenliği için önem arz ediyor!

Zorunlu kış lastiği uygulaması; soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybını azaltıp ani hızlanma ve frenlemelerde kayma, savrulma ve hakimiyet kaybını önlemek için hayati önem taşıyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık’tan itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçi ustaları, kış lastiği hakkında İLKHA'ya konuştu.

Kışlık lastiklerin fren mesafesini ve kaza riskini azalttığını ifade eden oto lastik ustaları, kışlık lastikleri kışın kullanılmasını tavsiye ettiler.

"Kış lastikleri don olaylarında ve ıslak zeminde yola daha etkindir"

Kış lastiği hakkında bilgi veren oto lastik ustası Yasin Akgöz, "Yazlık lastikleri yazın; kışlık lastikleri kışın kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kış lastikleri don olaylarında ve ıslak zeminde yola daha etkindir. Yazlık lastiği yazın kullandığın zaman hamuruna bağlı olarak ses oranı daha düşüktür. Kış lastiklerinin yol güvenliği, ıslak zeminde daha iyi yol tutması, yola daha iyi yapışması, buzlu yollarda yolu tutması gibi performansları daha yüksektir. Kışlık lastikler kışın fren mesafesini azaltıyor ve kaza riskini azaltıyor. 1 Aralıktan 1 Nisan'a kadar kışlık lastiklerinin kullanılması gerekiyor." dedi.

"Kış lastiklerinin hem can güvenliği hem de maddi açıdan çok etkisi vardır"

Kışlık lastiklerin 3-4 yıl kullanabileceğini söyleyen Akgöz, "Yılda 3-4 ay kullanıldığı için kışlık lastikler 4 yıla kadar kullanılabilir. Kış lastiğinin henüz sezonu tam olarak açılmadığı için fiyatlar tam net değil. Kış lastikleri geldikten sonra kampanyalar başlayacak. Sonra belirlenen fiyatlar üzerinden satışına başlayacağız. Kış lastikleri hem can güvenliği hem de maddi açıdan çok etkisi vardır. Sezonu başlamadan önce gerekli hazırlıkların yapılması lazım." diye konuştu.

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"Kılcal damarlar sayesinde karlı zeminde üstün performans sağlar"

Oto lastik ustası İsa Ay ise kış lastiğinin özelliklerinden bahsederek, "Kış lastiğinin önemi özel kauçuk yapısına ve sırt desenine sahip, ıslak zeminde suyu en iyi şekilde tahliye eder, karda kızaklama riskini en aza indirir ve kılcal damarlar sayesinde karlı zeminde üstün performans sağlar. Araba kazalarını en aza indiren etkenlerden biridir. Fren mesafesinde lastiklerin sırt desenindeki kılcallardan dolayı fren mesafesini en aza düşürüyor. Kışın genelde bütün zeminler ıslak oluyor ve kar lastikleri bu zeminlere göre özel kauçukla ve özel desenlerle üretiliyor bu da karlı ve yağmurlu havalarda fren mesafesini en aza düşürüyor." şeklinde konuştu.

"Her yıl 1 Aralık ve 1 Nisan aralarında kış lastiği kullanma zorunluluğu vardır"

Kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağını söyleyen Ay, "Yazlık lastiklerde zeminin kuru olduğu, don olmadığı ve soğuk olmadığından dolayı düz desen tercih ediliyor. Bunun da akaryakıta ve ses desibeline etkisi oluyor araç içerisine ses almıyor ve daha konforlu sürüşler sağlıyor. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlar. Her yıl 1 Aralık ve 1 Nisan aralarında kış lastiği kullanma zorunluluğu vardır. Aksi halde para cezası uygulanır ve kazalar artabilir. Kış lastiklerinin fiyatları genelde daha yüksek oluyor aynı ebat ve marka lastikler kış lastiğinde daha pahalı oluyor. Ebat olarak genelde 205-55-16 lastikleri kullanıyoruz bunlarında yazlıkları 4 adet 6 bin TL kışlıkları 7 bin TL sök tak balans ayarı dahil." ifadelerini kullandı. (İLKHA)