"Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını beklemeyin" uyarısı

İSTANBUL (AA) - LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğine geçiş ile ilgili erken tedbir alınması gerektiğini belirterek "Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını, havaların soğumasını beklemeyin." ifadelerini kullandı.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlayacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca uygulanan kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlara kış lastiği takma yükümlülüğü getiriyor. 1 Nisan 2021 tarihine kadar sürecek uygulama kapsamında; il sınırları içinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağının kararı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valilikler tarafından alınacak. Kış lastiği zorunluğuna uymayan sürücülere geçtiğimiz kış döneminde 885 lira para cezası kesilmişti.





- Pandemide trafiğe çıkan özel araç sayısı arttı





Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, günlük ortak trafiğe çıkan bütün araçları kış lastiği konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Pandemi günlük ulaşım alışkanlıklarımızı da değiştirdi. İmkanı olanlar trafiğe toplu taşıma yerine tedbir amacıyla özel araçlarıyla çıkıyor. Her ne kadar kısıtlamalar başlasa da bu eğilim özellikle büyükşehirlerde trafiğe artı bir yük getirdi. Bu tabloda kış lastiğinin önemi de arttı. Günlük trafiğe çıkan sürücülerimizin bunu dikkate alarak özel, ticari ayrımı yapmadan kış lastiği kullanımına duyarlı olmalarını bekliyoruz. İhmallerin zaman içinde istenmeyen şekilde sonuçlandığını, tedbirlerin ise hayat kurtardığını hep birlikte gördük. Kış lastiği kış koşullarında güvenli bir trafik için alınması gerekli en önemli tedbirlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.





- "'Havalar böyle giderken ne gerek var' demeyin"





Kış lastiğinin yapısı ve özellikleri itibarıyla, kış koşullarında ortak trafiğin güvenli şekilde akmasına katkı sağladığına da dikkati çeken Kurt şunları aktardı:

"Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını, havaların soğumasını beklemeyin. İklim koşulları ülkemizde bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte mevsim normallerinin üstünde seyredebiliyor. Türkiye bildiğiniz gibi 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği ender coğrafyalardan biri. ‘Havalar böyle giderken kış lastiğine ne gerek var’ diye düşünenler var. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar şaşırtmasın. Biz LASİD olarak bir kez daha hatırlatıyoruz; kışın lastiği kış lastiğidir. Havaların soğumasını, karın yağmasını beklemeyin.



Kış lastiğine geçişinizi yaşadığınız ilin valilik kararlarını da takip ederek, takvime göre tamamlayın. Kış lastikleri yaz lastiklerine oranla diş derinliği, kılcal kanalları ve dişli omuz blokları sayesinde karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar. Lastik tabanında kullanılan özel hamur karışımı sayesinde +7 derecenin altında yol tutuş özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini artırır. +7 dereceden daha soğuk havalarda kış lastiklerinin fren mesafesi; gerek yaz lastiklerinin gerekse zincir takılmış lastiklerin fren mesafesine göre daha kısadır. Bu yüzden tüm araç sürücülerini kış lastiği konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zorunluluk kapsamında olsun olmasın günlük ortak trafiğe çıkan özel araçlar dahil bütün araç sürücülerine kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz."





- Doğru lastik güvenli sürüş sağlar, hayat kurtarır





Kış koşullarında gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde trafikte riskin artacağını belirten Kurt, "Lastik; bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımı trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik araca ve mevsime uygun lastiktir. Doğru lastik aynı zamanda güvenli sürüşün en önemli şartlarından biridir. Sürücülerimiz lastik seçimini bu bilinçle yaparsa hem kendi hayatlarını hem de trafikteki tüm canları korumuş olurlar." açıklamasında bulundu.



