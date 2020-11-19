'Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını beklemeyin'

LASID Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiklerine geçişle ilgili erken önlem alınması gerektiğini belirterek, "Kar yağışı ve soğuk havanın kış lastiklerine geçmesini beklemeyin." ifadeleri kullandı.

Lastik İmalatçıları ve İthalatçıları Derneği'nin (LASİD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin genel kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın getirdiği kış lastiği yükümlülüğü, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirmektedir. 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek uygulama kapsamında; İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulanıp uygulanmayacağı kararı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valilikler tarafından alınacaktır. Kış lastiği ihtiyacını karşılamayan sürücüler, önceki kış döneminde 885 lira para cezasına çarptırıldı.

Pandemide trafikteki özel araç sayısı arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASID Genel Sekreteri Erdal Kurt, günlük ortak trafikteki tüm araçları kış lastikleri konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Pandemi, günlük ulaşım alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Fırsatı olanlara gidiyor. Toplu taşıma yerine ihtiyati amaçlı özel araç trafiği ... Trend özellikle metropol şehirlerde trafiğe ek bir yük getirmiştir.Bu resimde kış lastiklerinin önemi de artmıştır.Günlük trafiğe çıkan şoförlerimizden Özel ve ticari ayrım yapmadan kış lastiği kullanımına duyarlı olun. Kış lastiği, kış şartlarında güvenli trafik için alınması gereken en önemli önlemlerden biridir. "ifadelerini kullandı.

"'Hava böyle gittiğinde ne anlamı var' demeyin"

Kış lastiğinin yapısı ve özelliklerinin, kış şartlarında ortak trafiğin güvenli akışına katkı sağladığına işaret eden Kurt, şunları söyledi:

"Kar kış lastiklerine geçsin, soğuk hava beklemeyin. İklim koşulları mevsim ortalamalarının üzerinde seyredebilir ancak bölgesel farklılıklar gösterdi. 4 mevsimin ender bölgelerinden biri de bildiğiniz gibi Türkiye'de de yaşanabilir. Aynı zamanda. 'Hava, kış lastiğine ihtiyacın olan şeydir' diye düşünenler var. Mevsim normlarının üzerindeki sıcaklıklara şaşırmayın. LASID olarak kış lastiğinin bir kış lastiği olduğunu size bir kez daha hatırlatıyoruz.

İlinizin valilik kararlarını takip ederek takvime göre kış lastiklerine geçişinizi tamamlayın. Kış lastikleri, sırt derinliği, kılcal kanalları ve dişli omuz blokları sayesinde karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre ek çekiş sağlar. Lastik sırtında kullanılan özel bileşik sayesinde yol tutuş özelliğini +7 derecenin altında korur ve ıslak zeminlerde sürüş güvenliğini artırır. +7 dereceden daha soğuk havalarda kış lastiklerinin fren mesafesi; hem yaz lastiklerinin hem de zincire takılı lastiklerin fren mesafesinden daha kısadır. Bu nedenle tüm araç sürücülerini kış lastikleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Günlük trafiğe çıkan özel araçlar da dahil olmak üzere tüm araç sürücülerine, gereklilik olsun ya da olmasın kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Doğru lastik güvenli sürüş sağlar, hayat kurtarır

Kış şartlarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte riskin artacağını belirten Kurt, "Lastik, bir aracın bizi hayata bağlayan en önemli parçalarından biridir. Yanlış lastik seçimi ve kullanımı trafik kazalarına neden olabilir. Doğru lastik, araca ve mevsime uygun lastiktir. Sürücülerimiz bu bilinçle lastik seçerse, hem kendi canlarını hem de trafikte tüm canlarını koruyacaklardır. ”Açıklamasında bulundu.