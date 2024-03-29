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Aktüel Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da bitiyor! Yazın kış lastiği kullanmak tehlikeli
Aktüel

Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da bitiyor! Yazın kış lastiği kullanmak tehlikeli

Yeniakit Publisher
2024-03-29 17:12:00 -
Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da bitiyor! Yazın kış lastiği kullanmak tehlikeli

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise güvenli seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Mevsimine uygun lastik kullanımının her anlamda büyük bir kazanç sağladığına dikkat çeken Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Yol ve yolcu güvenliği başta olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü için mevsimine uygun lastik kullanılmalı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Öte yandan meteoroloji tahminleri, Nisan ayı itibariyle yurt genelinde ısınmaya işaret ediyor. Mevsimlere göre uygun lastik kullanımının önemine dikkat çeken ve güvenli, konforlu ve tasarruflu bir sürüş için kış lastiklerinin yaz lastikleriyle değiştirilmesi gerektiğini sürücülere hatırlatan Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Mevsimine uygun lastik kullanımı, öncelikle yol ve yolcu güvenliği olmak üzere, yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

“Fren mesafesi ve güvenlik üzerinde olumsuz etki yaratıyor”

Kış lastiklerini yazın kullanmanın birçok dezavantajı olduğunu belirten Boran, “Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracın yakıt tüketimini de artırıyor; çünkü kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanıyor. Bu nedenle, kış koşulları için tasarlanan kış lastikleri sıcak havalarda istenilen performansı sergileyemiyor. Bu da fren mesafesi ve dolayısıyla güvenlik üzerinde olumsuz bir etki yaratabiliyor. Ayrıca, kış lastiklerinde kullanılan yumuşak kauçuk hammaddesi ve desen özellikleri yaz aylarında kullanıldığında aşırı ısınma nedeniyle çabuk yıpranmaya neden oluyor.” dedi.

“Konforsuz bir sürüşe neden oluyor”

Yazın kış lastiğinin konforsuz bir kullanım oluşturduğunu söyleyen Boran, “Kış lastiklerinin yazın artan yakıt tüketimi, aynı zamanda doğaya daha fazla CO2 gazı salımı anlamına geliyor. Yazın kış lastikleri kullanmayarak, doğa sürdürülebilirliğine katkıda bulunabiliriz. Ayrıca, yaz döneminde kış lastiği kullanılması durumunda yoldan gelen sesler, özellikle belirli bir hızın üzerinde rahatsız edici bir uğultu şeklini alıyor, bu da sürüş konforunu azaltıyor” diye konuştu.

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