Bahar aylarına yaklaşılmasıyla beraber vatandaşlar, zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Zorunlu kış lastiği uygulaması, 2020 yılının aralık ayından beri devam etmekte. Kış lastiği uygulamasının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, kış lastiği uygulamasının tarihi uzatıldı mı? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar oldu?