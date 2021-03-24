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Gündem Kış lastiği uygulamasının tarihi uzatıldı mı? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?
Gündem

Kış lastiği uygulamasının tarihi uzatıldı mı? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

Bahar aylarına yaklaşılmasıyla beraber vatandaşlar, zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Zorunlu kış lastiği uygulaması, 2020 yılının aralık ayından beri devam etmekte. Kış lastiği uygulamasının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, kış lastiği uygulamasının tarihi uzatıldı mı? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 12:57:00 -
Kış lastiği uygulamasının tarihi uzatıldı mı? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2020 yılının Aralık ayından beri devam etmekte. Kış lastiği uygulamasının ne zaman biteceği merak konusu oldu.

Bahar aylarının yaklaşması üzerine vatandaşlar, zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ülke genelindeki kontrollerde, trafik polislerince 164 bin 793 araç ve sürücüye denetim uygulandı. Kış lastiği kullanılmadığı tespit edilen 511 araca ceza kesildi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

Araç denetimleri, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2021 tarihine kadar sürecek.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar oldu?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takmayan sürücülere, 835 lira ceza kesilecek. Söz konusu cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanarak 626,75 TL ödeme alınacak.

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