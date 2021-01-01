Kış lastiği takmayan ticari araçlara 835 TL ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Kurala uymayanlara 776 lira olarak uygulanan söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde bugünden itibaren 835 liraya yükseldi. Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.