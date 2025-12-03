Kış lastiği takmayan sürücüler cezayı yedi
Edirne'de kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 lira cezai işlem uygulandı.
Edirne'de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte trafik polisleri denetim gerçekleştirdi. Selimiye Camii Meydanı'ndaki denetim noktasında ekiplerce durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 5 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendirdi.
