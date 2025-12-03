  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kış lastiği takmayan sürücüler cezayı yedi
Yerel

Kış lastiği takmayan sürücüler cezayı yedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kış lastiği takmayan sürücüler cezayı yedi

Edirne'de kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 lira cezai işlem uygulandı.

Edirne'de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte trafik polisleri denetim gerçekleştirdi. Selimiye Camii Meydanı'ndaki denetim noktasında ekiplerce durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 5 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendirdi.

Jandarma Türkiye’nin yüreğine dokundu! Ceza yazdığı kişi şehit babası çıkınca cezayı kendi ödedi
Jandarma Türkiye’nin yüreğine dokundu! Ceza yazdığı kişi şehit babası çıkınca cezayı kendi ödedi

Gündem

Jandarma Türkiye’nin yüreğine dokundu! Ceza yazdığı kişi şehit babası çıkınca cezayı kendi ödedi

Darısı Türkiye'ye! İran'dan eşini öldüren adama ibretlik ceza
Darısı Türkiye'ye! İran'dan eşini öldüren adama ibretlik ceza

Dünya

Darısı Türkiye'ye! İran'dan eşini öldüren adama ibretlik ceza

Galatasaraylı Kazımcan'ı kör edecekti! O magandaya ödül gibi ceza!
Galatasaraylı Kazımcan'ı kör edecekti! O magandaya ödül gibi ceza!

Gündem

Galatasaraylı Kazımcan'ı kör edecekti! O magandaya ödül gibi ceza!

Vali'den takdir toplayan ceza
Vali'den takdir toplayan ceza

Gündem

Vali'den takdir toplayan ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23