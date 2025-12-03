AB'den Rus gazı için kritik karar 'Tamamen bırakılacak' Trump'a güvenip kumar oynuyorlar

Avrupa Birliği (AB) yasama organları ve üye ülkeler, Çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamayla, 2027 sonuna kadar Rusya’dan yapılan tüm gaz ithalatının yasaklanması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

'UZLAŞMAYA VARILDI'

AFP'nin aktardığı son bilgilere göre AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu temsilcilerinin vardığı uzlaşma, bazı üye ülkelerin daha yavaş ilerlemeyi istediği, Avrupa Parlamentosu’nun ise yasaklamanın daha erken yürürlüğe girmesini talep ettiği bir sürecin ardından sağlandı. Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Konsey başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Rus doğal gazı ithalatının kademeli olarak sonlandırılmasına ilişkin geçici bir düzenleme üzerinde uzlaşmaya vardı” denildi.

Yeni düzenlemenin temel amacı, Rusya’nın gaz arzını siyasi bir silah olarak kullanmasının Avrupa enerji piyasası üzerindeki etkilerini azaltmak ve AB’nin enerji bağımlılığını sonlandırmak olarak açıklandı.

2027'YE KADAR RUS GAZI BIRAKILACAK

Uzun vadeli kontratlar için yasak, boru hattıyla teslim edilen gazda en geç 1 Kasım 2027’de, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ise 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanacak. Kısa vadeli kontratlar için uygulama takvimi ise daha erken başlıyor; LNG için yasak 25 Nisan 2026’dan, boru hattı gazı için 17 Haziran 2026’dan itibaren geçerli olacak.

AB Parlamentosu ve üye devletlerin takvimi nihai olarak onaylaması gerekiyor. Onay sürecinin ardından düzenleme yürürlüğe girecek ve Avrupa, Rusya’dan gelen gaz arzına tamamen bağımlı olmaktan çıkacak.