Yöneticiler başarılı hikayelerini anlattı: Gençlere altın gibi öğütler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde, "BTK Akademi Kariyer Zirvesi 2025"te "Başarı Hikayeleri" paneli düzenlendi.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, burada yaptığı konuşmada, elektrik elektronik bölümünü seçmenin kendisi için kritik bir karar olduğunu belirterek, iş bulma sürecine ilişkin anısını anlattı.

Üniversiteyi bitirme projesi hazırlarken, somut bir ürün ortaya koymak istediğini dile getiren Atalay, "Hocam, beni elektrik makineleri bölümüne gönderdi. 'Onların ihtiyacı olan ne varsa yap' dedi. Onlar da bana, 'bizim takometreye ihtiyacımız var, ne olduğunu biliyor musun?' diye sordu. Ben bilmiyordum, motorun devir sayısını ölçen bir aletmiş. 'Bize uzaktan ölçebilecek bir alet lazım.' dediler. Ben o devreyi bitirme projesi olarak yaptım, ürün haline getirdim. O benim işe girmeme vesile oldu. O zamanlar önemli elektronik merkezlerinden birine başvurdum, tecrübemi sordular. Ben de bitirme projemi anlattım. Kendisi teknolojiye meraklı bir müdürdü, 'O zaman sen yarın gel başla' dedi. Bazı küçük kararlar, sorumluluklar almak hayatımızı değiştirebiliyor." diye konuştu.

Yönetilebilecek riskler almanın gerekliliğine dikkati çeken Atalay, bilmediği hiçbir alanda olmadığı için girdiği işlerin kendisi için risk olmaktan çıktığını söyledi.

Atalay, hata yapmanın ayıp olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Benim hata toleransım yüksektir. Hataların tekrarlanmaması ve sayısının giderek artmaması lazım. Bunlar öğrenme ve iyileşme olmadığını gösterir. Biz konuya hakimiz, flu ve bilinmeyen bir alan kalmayınca doğru karar vermek kolay oluyor. Rutinimde buna katkı sağlayan şey, kendimi sürekli öğrenci gibi görmek. 40 yıldır meslekteyim ancak bu alan hızla değişiyor. Bizim üniversite yıllarındaki fizik kuralları bile neredeyse değişti. Dolayısıyla bu alanda teknolojiyi takip etmezseniz, bilişim ve iletişim teknolojilerinde sistem dışında kalabilirsiniz. Ben buna çare olarak her gün yeni bir şey öğrenmeyi kendime hedef koydum. Böylece muhataplarımla aynı dili konuşabiliyorum. Kendime ve gençlere önerebileceğim şey her gün yeni şeyler öğrenmeleri. İki günümüz bir olursa ziyandayız demektir."

TÜRKSAT'ın bir teknoloji şirketi olarak büyümeye devam ettiğinin altını çizen Atalay, doğru başlangıç, beceri ve farkındalığın kariyer yolculuğunun temeli olduğunu, TÜRKSAT'ta çalışmayı düşünen gençlerin de buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

HAYATTA HER ŞEYİ SIRALI YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

TURKCELL Genel Müdürü Ali Taha Koç da elektrik-elektronik mühendisliği okusa da her zaman havacılığa ilgi duyduğunu ve hobi olarak pilotluk yaptığını anlattı.

Bir yaştan sonra bu hobinin yerini, aile ve çocuğuna bir şeyler öğretmenin aldığını belirten Koç, "Hayatta, her zaman karşınıza yeni olasılıklar çıkabilir. Ben doktora yaparken, zorlandığım bir dönem oldu. Ancak bir gün, 52 yaşında yeni doktoraya başlayan birisiyle tanıştım. Hayatta her şeyi sıralı yapmak zorunda değiliz. Okulu bitirince dünyayı gezebilir, işe girebilir, başka şeyler gerçekleştirebilir sonra master, doktora eğitimine devam edebiliriz. Hayatta acele etmeye gerek yok, yeni kariyer olasılıklarının her zaman bulunduğunu dikkate alalım. Eğitim aldıktan sonra, kariyerimizi istediğimiz yöne çevirebiliriz." şeklinde konuştu.

Önemli kararlar almadan önce sakin bir ortama ihtiyaç olduğuna işaret eden Koç, öğrencilere kendi kararını iyi düşünerek, sakin ve mutlu oldukları bir ortamda vermelerini önerdi.

Bu süreçte yapay zekadan öneri alanlara da değinen Koç, şunları kaydetti: "Neyi, nasıl kullandığımızı iyi bilelim. Araba, bilgisayar kullanırken, kontrol bizde ama yapay zekaya verdiğimiz soruyu doğru yazabilmek ve minimum kişisel bilgi girmek çok önemli. Bu sistemlere 60-70 soru sorduğunuzda sizi en yakın arkadaşınızdan iyi tanır ve istediğiniz cevapları vererek sizi abluka altına alır hale gelebiliyor. İnsan, hatasıyla güzeldir. Algoritmalar bütün dünyanın ortalama doğrularını bildiği için size ona göre çözümler sunuyor. Sizin de hayatınızda yanlışlar yapmayı bilecek kadar risk almanız gerekiyor. Hayata başlarken, bazen geri giderek hatalarınızdan öğrenmeniz gerekiyor. İlerde yapay zekayı bilenler, bilmeyenlerin yerini alacak. Kariyerinizde en önemli şeylerden biri yapay zeka modellerinin ne olduğunu ve bunları kullanmayı bilmelisiniz. Bizim Turkcell'de kullandığımız yazılım kodunun yüzde 25'i, yapay zeka tarafından yapılıyor. Ben bu yüzde 25'i temsil eden mühendislerime başka görevler verdim ve verimlilik arttı. Dijital dünyada, sisteminizde alternatifleriniz olsun."

Yeni mezunların işe alım süreçleri hakkında bilgi veren Koç, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere, Turkcell’in Genç Yetenek programına başvurmalarını tavsiye etti.

HATASIZ KUL OLMAZ

VODAFONE Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, sabah 5'te kalkarak fabrikaya gittiğini, orada kamyonları kontrol edip saat 7'de bölgelere giderek bakkaldan kahvehaneye kadar gezip tek tek sipariş topladığını anlattı.

Gençlerin, üniversiteyi bitirdikten sonra hemen hayalindeki işe giremeyebileceğini dile getiren Aksoy, ancak geri dönüp baktıklarında bu tecrübenin kendisine olduğu gibi onlara da çok şey katacağının altını çizdi.

Herkesin kararından, kendisinin sorumlu olduğunu vurgulayan Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tecrübesi olan kişileri gözlemlemek ve çevrenizde doğru insanları bulundurmak çok önemli. Biz kurumumuzda ekip oluştururken, iyi ve çalışkan insanlar olmasına dikkat ediyoruz. Çevrenizi böyle insanlarla donattığınızda, doğru karar almanız kolaylaşıyor. Bugün her kararımızı, veriyle destekliyoruz. Bazı durumlarda risk de almak gerekiyor.

Bu anlarda, hem çevrenizdeki donanımlı insanları, hem de geçmiş tecrübelerinizi dinlemeniz gerekiyor. Hatasız kul olmayacağını biliyoruz. 'Hatasız kul olmaz' cümlesini bu nedenle 'Hatasız cool olmaz' diye güncelledik. Bir toplantı yaptık ve verdiğimiz yanlış kararları burada paylaştık, kurumun nasıl zarar gördüğünü anlattık. Bu çok cesur bir adımdı. Kişisel olarak kendi hatalarımızı paylaşmaktaki amacımız, herkesin hata yapabileceğini, bunun doğal olduğunu göstermekti. Bu kültürü yerleştirmek de önemli. Sadece hatayı tekrarlamamak önemli. Benim önerim, çevrenizi doğru insanlarla donatmanız ve onları dinlemeniz. Her dediklerini yapmayın ama dinleyin."

Vodafone'da işe alım sürecinde, hiçbir üniversite ve not kriteri aramadıklarını bildiren Aksoy, kapılarının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.