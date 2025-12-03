DHA Giriş Tarihi: Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’
Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz ve uzman eğitmen Abdullah Aktürk tarafından gençlerin beyin çürümesi (Brainrot) düzeyleri ile ilgili Türkiye’de farklı üniversitelerde ve ortaöğretim kurumlarından bin 614 genç üzerinden kapsamlı bir araştırma yapıldı. Prof. Dr. Yılmaz, “Araştırma sonuçlarına göre, gençlerde beyin çürümesi belirtilerini en çok tetikleyen faktörün, günlük sosyal medya kullanım süresi olduğu belirlendi. Gençlerin yaklaşık yüzde 10’u beyin çürümesi belirtilerine sahip olduklarını ifade ederken, her 100 gençten 2’si yüksek düzeyde beyin çürümesi belirtileri göstermektedir. Ortalama olarak gençlerin dörtte birinden fazlası beyin çürümesi belirtilerine sahip” dedi.