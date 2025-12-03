  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

DHA Giriş Tarihi:
Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz ve uzman eğitmen Abdullah Aktürk tarafından gençlerin beyin çürümesi (Brainrot) düzeyleri ile ilgili Türkiye’de farklı üniversitelerde ve ortaöğretim kurumlarından bin 614 genç üzerinden kapsamlı bir araştırma yapıldı. Prof. Dr. Yılmaz, “Araştırma sonuçlarına göre, gençlerde beyin çürümesi belirtilerini en çok tetikleyen faktörün, günlük sosyal medya kullanım süresi olduğu belirlendi. Gençlerin yaklaşık yüzde 10’u beyin çürümesi belirtilerine sahip olduklarını ifade ederken, her 100 gençten 2’si yüksek düzeyde beyin çürümesi belirtileri göstermektedir. Ortalama olarak gençlerin dörtte birinden fazlası beyin çürümesi belirtilerine sahip” dedi.

#1
Foto - Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

Sosyal medyada uzun süre zaman geçiren gençlerde görülen ‘Beyin çürümesi' (Brainrot), zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı, dalgınlık gibi davranışların artmasıyla kendini gösteren yeni bir dijital çağ sorunu haline geldi. Sürekli ekran başında olmanın sonucu olarak beynin, düşünme, odaklanma ve üretken olma kapasitesinin zayıflaması anlamına gelen beyin çürümesine ilişkin Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz ve uzman eğitmen Abdullah Aktürk tarafından Türkiye’de farklı üniversitelerde ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören bin 614 genç üzerinde kapsamlı bir araştırma yapıldı.

#2
Foto - Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

Araştırma sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Ercan Yılmaz, “Araştırma sonuçlarında ilginç bulgulara rastladık. Gençlerimizin yüzde 10’u beyin çürümesi belirtileri gösteriyor. Bu yüzde 10’un içerisinde yüzde 2’si yüksek düzeyde beyin çürümesi belirtileri gösteriyor. Bir de araştırmamızda gençlerin yüzde 52’si, ilk akıllı telefona sahip olma düzeyi 12-14 yaş aralığında. İlk sosyal medya üyeliklerini 12-14 yaş aralığında gerçekleştiriyorlar ve sosyal medya üyeliği, akıllı telefona sahip olma yaşı düştükçe beyin çürümesi de artmaya başlıyor. Sosyal medya ve akıllı telefona 18 yaş üstünde sahip olan gençlerde daha az beyin çürümesi belirtilere sahip olduğunu bulduk” dedi.

#3
Foto - Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

Gençlerin akıllı telefonlarında kullandığı internet paketlerinin de beyin çürümesine etkisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz şöyle dedi: “Gençlerin yaklaşık yüzde 55’i, 15 gigabayt internet paketi kullanıyorlar ve internet paketinin miktarı arttıkça beyin çürümesi düzeyi de artıyor. Bu da aslında ilginç bir sonuç. Kadın gençler, erkeklere göre daha fazla beyin çürümesine sahipler. Yine okul türüne göre meslek lisesinde okuyan gençler, diğer okul türlerine göre daha az beyin çürümesi belirtilerini gösteriyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor.

#4
Foto - Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

Gençler bir meşgale içerisinde olduğu zaman, sosyal medyayı daha az kullanıyorlar. Dolayısıyla sosyal medyanın oluşturduğu olumsuz etkilerden daha az etkileniyorlar. Yine LGS gibi, YKS gibi aşamalarda olan gençlerde beyin çürümesi belirtileri daha az. Ama bu sınavlar bitince bir sonraki eğitim kademesindeki gençlerde beyin çürümesi belirtileri daha fazla.”

#5
Foto - Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

Gençlerin yoğunlukla kullandığı sosyal medya uygulamasına da dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, “Çalışmamızda en fazla zararı olan sosyal medya TikTok olarak öne çıkıyor. TikTok'u yoğun bir şekilde kullanan gençlerin beyin çürüme belirtileri daha fazla. Bu da araştırmamızın ilginç sonuçlarından birisi. Bir de sosyal medyayı hemen uyku öncesinde kullandığınız zaman, uyumadan önce kullandığınız zaman bu gençlerin beyin çürümesi belirtileri daha fazla artmaya başlıyor” diye konuştu.

#6
Foto - Uzmanlar uyardı! ‘Sosyal medya kullanım süresi yoğunluğu, gençlerde beyin çürümesine yol açıyor’

Uzman eğitmen Abdullah Aktürk de gençlerin sosyal medya kullanım zamanını daha uygun hale getirmek adına öneriler sundu. Aktürk, “Bizim araştırmamızın sonucunda gençlerin telefonunda sık kullandığı olan Instagram, TikTok gibi uygulamalar varsa bunları telefonundan silebilir ve bilgisayarından bağlanabilir. Böylelikle daha az kullanabilir hale gelir. Ekranı sıkıcılaştırma dediğimiz daha çok gri tonların yer aldığı ekran renklerini tercih edebilir. Ev içerisinde yasaklı bölgeler ve yasaklı zamanlar oluşturması daha doğru olur. Çünkü yatmadan önce sosyal medyayı çok kullanan birey yatak odasına telefonu sokmamak gibi bir kural koyarsa, sosyal medya kullanımı düşecektir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı
Dünya

Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı

Türkiye, Pakistan’ın altın–bakır kuşağında milyar dolarlık projelere doğrudan girerek bölgede yeni bir güç dengesi oluşturdu. Türk şirketler..
Mesut Özil’den telefon sorusuna ilginç cevap! ‘En ünlüsü Erdoğan gerisi yalan'
Gündem

Mesut Özil’den telefon sorusuna ilginç cevap! ‘En ünlüsü Erdoğan gerisi yalan'

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil, "Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan). Gerisi yal..
Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler
Gündem

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kura töreninde ismini okuduğu savcı adayı Batuhan Akbulut'u salonda bulamayınca herkesi gülümseten bir espri y..
Büyükçekmece Adliyesi'nde şok soygun! 142 milyon TL değerinde vurgun yapıldığı iddia edildi
Gündem

Büyükçekmece Adliyesi'nde şok soygun! 142 milyon TL değerinde vurgun yapıldığı iddia edildi

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasasının soyulduğu iddiası gündemi adeta karıştırdı.
Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti
Dünya

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti

ABD'de Bu alanda öne çıkan San Jose merkezli Archer Aviation, geçtiğimiz günlerde Hawthorne Havaalanı'nı 126 milyon dolar karşılığında anlaş..
Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal
Gündem

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Kabatiye beldesinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Askeri baskınlar, evlerin karakola dönüştürülmesi ve e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23