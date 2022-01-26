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Kadın - Aile Kış kek tarifi nasıl yapılır? Kış kekleri tarifi
Kadın - Aile

Kış kek tarifi nasıl yapılır? Kış kekleri tarifi

Kışın çayın yanına hem sağlıklı hem de keyifli lezzetler...

Yeniakit Publisher
2022-01-26 19:32:00 - 2022-01-26 19:39:24
Kış kek tarifi nasıl yapılır? Kış kekleri tarifi

Kış kek tarifi 

Yapımı için malzemeler

  • 2 su bardağı yulaf
  • 4 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı yağsız süt
  • 1/3 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı kuru üzüm, damla çikolata veya Hindistan cevizi

Kış kekleri tarifi nasıl yapılır?

Geniş bir kapta yulafı, balı, tuzu ve kabartma tozunu karıştırın. Ardından içerisine yumurtayı, sütü ve yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı 12 adet muffin kabına bölüştürün. Önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 30 dakika pişirin. Muffin'lerin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.

Hep aynı tariflerden sıkıldıysanız işte size denenmiş farklı bir kek tarifi. 

Kış keki için malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağından az şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi
  • 1 şeker kaşığı çekilmiş kakule
  • 1 şeker kaşığı toz zencefil
  • 1 şeker kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
  • 1 yemek kaşığı portakal ya da limon kabuğu rendesi
  • 1 yemek kaşığı kuru üzüm
  • 1 tutam tuz
  • Miktarınca elenmiş un

Kış keki tarifi nasıl yapılır?

Kış keki tarifine geçmeden önce fırını önceden 180 derecede ısıtın. Kalıbı katı yağ ile yağlayıp buzdolabına atın. Oda sıcaklığındaki yumurtaları tuz ve şekerle yüksek devirde çırpın. Sırayla; sütü ve yağı ekleyin, spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Ayrı bir kapta elenmiş un, kabartma tozu, vanilya, öğütülmüş kakule, zencefil, tarçın, hindistan cevizi, ceviz içi, portakal (limon) kabuğu rendesi ve kuru üzümleri harmanlayın. Elenmiş malzemeleri, sıvı harçla nazikçe karıştırın. Karışımı hazırlanan kalıba dökün ve 40-50 dakika ya da kekin ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Kek soğuyunca kalıptan çıkarın ve üzerini pudra şekeri ya da seçtiğiniz bir sosla süsleyin. Kış kekiniz hazır.

Afiyet olsun...

 

 

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